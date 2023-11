Teclast Tablet T40HD Recensione

Tablet Android completo con un ottimo rapporto qualità prezzo



Teclast è un produttore cinese di elettronica di consumo. Si occupa principalmente di tablet, notebook e dispositivi convertibili 2 in 1. I loro prodotti sono fascia bassa o media con un grande rapporto qualità prezzo. L'azienda vende i suoi dispositivi in tutto il mondo sui più famosi portali di vendita cinesi ed Europei. Oggi vi parlo del, un tablet Android economico e completo.

Design e Hardware

Ilha un design elegante e moderno. Il corpo è ben costruito e sembra molto resistente. È interamente in metallo spesso 7,7 mm, bordi curvi e pesa soli 460g, comodo da usare a casa o in viaggio. Ilè disponibile in due colori: grigio e nero. Dentro la cofezzione, oltre al tablet, si trova il manuale, il perno di espulsione slot, un cavo per la di carica tipo C e il carica batteria. Ha uno schermocon risoluzione(2000×1200). Il display è nitido e offre un'esperienza visiva piacevole. È anche abbastanza luminoso da essere utilizzato all'aperto. Il cuore del tablet è il processore octa-core Unisoc T606 a 2GHz, è dotato di(+ 8 GB di espansione) e 128 GB di ROM espandibili. Ha anche una fotocamera anteriore da, posteriore da+ 0,3 MP e il Flash.

La fotocamera posteriore delriesce a scattare foto decenti in condizioni di buona illuminazione. Laanteriore è ideale per videochiamate e selfie. Il processore è in grado di gestire tutte bene le attività quotidiane come la navigazione sul web, lo streaming di video e l'utilizzo di. Grazie alla bontà del processore e alla capientetutto gira liscio e fluido in ogni situazione, offrendo prestazioni eccellenti per il lavoro, multimedia e gioco. Naturalmente non è un top di gamma, quindi se gli chiedete troppo può andare in difficoltà. Il Teclast T40HD è dotato die viene fornito con una serie di app preinstallate, tra cui, Chrome e Gmail. Il software è semplice e intuitivo da usare.

Teclast T40HD Unboxing



Il tablet è munito di 2 casse stereo per offrire la migliore esperienza audio possibile. Grazie all'ausilio del GPS (A-GPS/GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo) offre un posizionamento preciso e veloce. E' dotato di slot a Doppia Nano SIM + slot Micro SD, reti 4G TD-LTE, FDD-LTE, connessione WIFI2.4G + WIFI5G 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Supporta le chiamate simultanee e la rete VoLTE. Inoltre, il Tablet è provvisto di screencasting wireless per collegarsi facilmente a un televisore o grande schermo. La sua batteria è di grande capacità. Infatti, i 7200mAh gli consentono di arrivare oltre le 10 ore di uso. Infine, ha una ricarica rapida USB-PD da 18W.



Il tablet è in sconto su Amazon (https://geni.us/SAAu7Kc) a € 129,99 usando il Coupon da € 70. Inoltre, dal 7 al 17/11/023, il T40HD sarà in promozione su AliExpress (https://geni.us/60Pef) al prezzo di soli € 108,33.



Conclusione

Consigliato!

Schermo 2K

Design elegante

Ottimo rapporto qualità prezzo

Processore octa-core

8 GB di RAM

Batteria da 7000 mAh

Le fotocamere potevano essere migliori

Il software potrebbe essere migliorato

Ilè un buon e completo tablet Android con un ottimo rapporto qualità prezzo. È una scelta ideale per chi usa il tablet quotidianamente. Ilè perfetto per chi cerca un tablet economico che offra un buon display, un processore potente e una lunga durata della batteria.

Specifiche



Processore Unisoc T606 a 8 core

GPU Mali-G57 MP1 650MHz

Capacità Max 16 GB di RAM (+ 8 GB di espansione)

128 GB di ROM

Schermo IPS da 10,36 pollici 2000×1200

Sistema operativo Android 13 Google

Telecamera Flash anteriore da 8 MP e posteriore da 13 MP + 0,3 MP

Batteria al litio da 7200 mAh 3,85 V

Carica Ricarica di tipo C

Audio doppio canale integrato

Connettività WIFI2.4G + WIFI5G 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Doppia Nano SIM + slot Micro SD

Sensori GPS/GLONASS/BDS/GALILEO

Sensore Hall

Dimensioni e peso 246 mm(L)×156 mm(L)×7,7 mm(A) 462 g

Altre News per: teclasttablett40hdrecensione