Black Friday Teclast

[Leggero e portatile] N15 definisce eleganza e portabilità nel suo volume ultracompatto da 0,53 litri e nel design leggero di circa 400 g. Realizzato in resistente lega di alluminio, è progettato per garantire resistenza ed è adatto per un'ampia gamma di applicazioni.

[ Collezione di interfacce definitive ] N15 è dotato di una porta HDMI, una DisplayPort, una porta di tipo C con funzionalità complete per il supporto del display 4K e sei porte USB per un rapido trasferimento dei dati. Una porta COM consente una facile connessione alla stampante, rendendola perfetta per qualsiasi computer.