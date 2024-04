World of Warcraft: l'alpha di The War Within insieme alla Collector's Edition

La strada che porta al lancio di The War Within prende il via questa settimana con l'inizio dell'alpha! Seguendo una cadenza di test mirati simile a quella introdotta con Dragonflight, questa fase iniziale inviterà una seleziona di giocatori e giocatrici a provare una gran quantità di contenuti della prima zona di The War Within, l'Isola di Dorn.

La build di questa settimana include:

Missioni dell'Isola di Dorn : sarà disponibile la maggior parte delle missioni della campagna di progressione e delle storie locali (missioni secondarie), con alcune componenti della storia principale che resteranno criptate fino al lancio

: sarà disponibile la maggior parte delle missioni della campagna di progressione e delle storie locali (missioni secondarie), con alcune componenti della storia principale che resteranno criptate fino al lancio Due spedizioni : Idromelificio Cinereo e Salone della Covata

: Idromelificio Cinereo e Salone della Covata Tre Scorribande : Miniere Strisciaterra, Follia Fungina e Requie di Kriegval

: Miniere Strisciaterra, Follia Fungina e Requie di Kriegval Aggiornamenti alle professioni : Erbalismo

: Erbalismo Talenti eroici: la maggior parte delle classi avrà almeno un albero di talenti eroici da provare, fatta eccezione per il Ladro Assassinio, lo Sciamano Potenziamento e il Monaco Mastro Birraio, i cui alberi verranno introdotti più avanti.

Inoltre, il team di WoW ha annunciato che una Collector's Edition (CE) speciale a tiratura limitata per The War Within sarà disponibile al preordine a partire da oggi presso vari rivenditori globali, incluso il Blizzard Gear Store.

Questo bellissimo set non solo celebra The War Within, ma festeggia anche il 20° anniversario di WoW, e include:

Contenuti del gioco della Epic Edition ottenibili tramite download digitale, tutti i bonus compresi

Libro con copertina rigida Art of The War Within

Spilla da collezione con Alleria, Anduin e Thrall

Statuetta Cavaliere di Grifoni del 20° anniversario

Informazioni su prezzi e rivenditori si possono trovare sul sito web di The War Within.