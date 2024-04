World of Warcraft - patch 10.2.7 di Dragonflight

Con la patch 10.2.7 di Dragonflight arrivano il capitolo conclusivo di Dragonflight e un evento specialeDopo le numerose storie che hanno riempito le regioni di Dragonflight e i tanti aggiornamenti ai contenuti, ne resta ancora uno: Cuore Oscuro (10.2.7) presto arriverà sui Reami Pubblici di Prova.Cuore Oscuro porterà a termine la storia di Dragonflight e farà da punto di inizio della nostra prossima grande storia in arrivo quest'anno, The War Within, e che sarà il primo capitolo di un arco narrativo multi-espansione, la Saga dell'Anima del Mondo.

Ma non è tutto, perché Cuore Oscuro introdurrà anche un nuovo ed entusiasmante evento! Sulla scia di Plunderstorm dell'aggiornamento 10.2.6, il team di WoW ha annunciato World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria. Questo nuovo evento PvA riporterà in vita un'espansione molto amata, con grandi novità, come parte dei festeggiamenti che proseguiranno tutto l'anno per il 20° anniversario di WoW. L'evento WoW Remix include:

RITMO DI PROGRESSIONE DEI LIVELLI ACCELERATO

Tutte le zone, le creature, le missioni e le ricompense sono state riprogettate per fornire un'esperienza di progressione accelerata dal livello 1 al livello 70.