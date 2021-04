BRAVIA CORE: intrattenimento cinematografico con le TV Sony BRAVIA XR

BRAVIA CORE offre una vasta selezione di film di Sony Pictures Entertainment, dalle ultime uscite ai blockbuster fino ai classici, il tutto incluso nei televisori della serie BRAVIA XR. Acquistando un TV BRAVIA XR, si può scoprire la più alta qualità d’immagine in streaming grazie alla tecnologia Pure Stream.

In collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE è il punto di incontro tra entertainment e tecnologia: un’offerta straordinaria di film e altri contenuti della più alta qualità, pensata per chi sceglie la nuova linea di televisori firmata Sony. Incluso su tutti i nuovi TV BRAVIA XR, come il modello di recente lancio A90J 4K HDR OLED della Serie Master e l’imminente X90J 4K HDR Full Array LED, il servizio BRAVIA CORE mette a disposizione sia una selezione degli ultimi titoli premium e classici di SPE sia la più ampia collezione IMAX® Enhanced.

Novità assoluta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente ai Blu-ray DiscUHD lossless con streaming fino a 80 Mbps.

Keith Le Goy, President, Worldwide Distribution and Networks, Sony Pictures Television: “L’offerta unisce i migliori registi e i migliori attori per portare nelle case dei consumatori una straordinaria selezione di film attraverso l’eccellenza della tecnologia di Sony e la qualità imbattibile dei nostri televisori. Il servizio video BRAVIA CORE, incluso in ogni nuovo TV BRAVIA XR, rappresenta l’ultima frontiera dell’esperienza di visione cinematografica tra le mura domestiche.”

Chi acquista un TV BRAVIA XR e aderisce al servizio BRAVIA CORE potrà riscattare i film da un catalogo di almeno 300 titoli, tra cui Venom, Peter Rabbit, Ghostbusters, Blade Runner 2049 e Jumanji: The Next Level, utilizzando i crediti BRAVIA CORE. I modelli A90J e Z9J hanno già inclusi 10 crediti film, mentre il resto della gamma BRAVIA XR ne offre 5[iii]. Inoltre, acquistando un TV BRAVIA XR e registrandosi sul servizio BRAVIA CORE, ci si abbona a un altro catalogo di straordinari film da vedere in streaming in qualsiasi momento e per quante volte lo si desidera, con una qualità che arriva al 4K HDR[iv].

Pete Wood, SVP, New Media Distribution, Sony Pictures Entertainment: “Per circa quattro anni abbiamo studiato il modo di ripensare l’esperienza di home entertainment con l’obiettivo di offrire una tecnologia talmente immersiva da tradursi in una qualità di visione di livello cinematografico. BRAVIA CORE è una soluzione “pronta all’uso” che consente di vedere i migliori titoli a catalogo, dalle ultime uscite agli intramontabili classici di Sony.”

Per rendere ancora più avvincente l’esperienza di home entertainment, BRAVIA CORE apre le porte alla più ampia collezione di film IMAX Enhanced. Ottimizzata per BRAVIA XR, regala immagini IMAX rimasterizzate e la qualità immersiva dell’audio DTS.

Bruce Markoe, Head of IMAX Post, IMAX Corporation: “IMAX Enhanced è il modo migliore per guardare i più grandi successi al botteghino dal comfort del proprio divano. Grazie a una stretta collaborazione con Sony Pictures e DTS, abbiamo rimasterizzato oltre 50 titoli IMAX Enhanced per assicurare immagini e suoni ad altissima fedeltà sui televisori BRAVIA XR di Sony. Siamo felici di ampliare sempre di più la collezione IMAX Enhanced per BRAVIA CORE, e anche di offrire ai consumatori quello che amano di IMAX attraverso i contenuti in streaming e i dispositivi di entertainment migliori della categoria.”

I film girati con telecamere cinematografiche o certificate IMAX, come Spider-Man: Far from Home, hanno un formato progettato appositamente per IMAX, più ampio e quindi capace di riempire maggiormente lo schermo. Tra i titoli a disposizione si possono scegliere le pellicole più premiate (Piccole donne, Un amico straordinario), i film d’azione di maggior successo (Bad Boys For Life, Baby Driver - Il genio della fuga) e proposte divertenti per tutta la famiglia (Hotel Transylvania, I Puffi - Viaggio nella foresta segreta).

“Il mondo del filmmaking è oggi più sofisticato che mai. Grazie ai TV BRAVIA XR e alla tecnologia di Sony, l’esperienza cinematografia di quel livello si trasferisce direttamente nel salotto di casa”, aggiunge Markoe.

Inoltre, Studio Access, che fa parte del pacchetto BRAVIA CORE, permette di accedere a tutta una serie di contenuti extra, come interviste, dietro le quinte e molto altro.

Il servizio BRAVIA CORE è disponibile su tutti i nuovi televisori BRAVIA XR. La gamma BRAVIA XR vanta il nuovo Cognitive Processor XR, un processore che sfrutta un metodo di elaborazione più innovativo ed efficace rispetto all’AI convenzionale per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

