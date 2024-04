Earth Day: dietro le quinte della telefonia ricondizionata con CertiDeal

In un mondo in cui la tecnologia spinge sempre più l'acceleratore su innovazione e novità di prodotto, c'è ancora un modo per conservare alte performance e combattere l’obsolescenza programmata: i telefoni ricondizionati! Spartiacque tra il vecchio e il nuovo, ormai questi dispositivi stanno conquistando le nuove generazioni e sono sempre di più le persone che oggi li scelgono.

Ecologici, più economici e un'alternativa intelligente per estendere il ciclo di vita dei dispositivi, i ricondizionati non solo garantiscono un’alta qualità di performance ma contribuiscono anche a ridurre l'impatto ambientale.

A fronte di questi vantaggi però, c’è ancora chi si chiede se ci si possa effettivamente fidare dei ricondizionati, un po’ per scetticismo e preconcetti, un po’ per mancanza di informazioni esaustive sui processi che portano questi “vecchi” cellulari a diventare “nuovi”. Ecco perchè CertiDeal - sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati tra cui iPhone, Samsung e iPad - ha deciso di svelare le principali fasi del processo di ricondizionamento, grazie alle quali il prodotto finale risponde ad elevati standard di qualità e può essere considerato sicuro a tutti gli effetti!

Il percorso in questione prevede una serie di numerosi passaggi - vediamoli insieme! Le fasi del processo di Ricondizionamento

Fase 1: Approvvigionamento e Inizializzazione Durante la prima fase, il Team Acquisti approvvigiona smartphone da operatori telefonici che garantiscono la provenienza singola di ciascun telefono; successivamente i dispositivi vengono analizzati e verificati da inizializzatori presso il Certi-Lab, attraverso due step fondamentali: - l’accensione e l’avvio del telefono; - il controllo dell'IMEI per certificare l'originalità dei prodotti e che non siano bloccati da procedure amministrative. La prima fase è un momento di cruciale importanza nel processo, in quanto garantisce un prodotto originale e trasparente.Telefoni in carica prima dell’inizializzazione

Fase 2: Testing Ricevuto il via libera degli inizializzatori, gli smartphone vengono presi in consegna dal Team degli Specialisti che si occupa della fase di test, controllando la conformità degli smartphone sulla base dei 32 standard qualitativi dell’azienda.

Microfono, Bluetooth, capacità della batteria, fotocamera… ogni componente hardware e software viene analizzata minuziosamente. Anche l’aspetto estetico del device viene testato dagli esperti, che forniscono un grado da Premium a Corretto.

Qualora l'esito del test dovesse essere negativo su uno o più punti di controllo, il telefono verrà trasferito al team dei Riparatori, che riporta il dispositivo ad uno stato di funzionamento del 100%.

A questo punto, gli smartphone aspettano nel magazzino il prossimo proprietario: non appena associato ad un ordine, il telefono passa alla fase di pulizia ed igienizzazione.Una delle due repair room di certideal

Fase 3: Verifica estetica e igienizzazione La squadra dei preparatori si occupa di igienizzare lo smartphone, gli altoparlanti, i connettori di ricarica, trattandolo con dei prodotti di pulizia specifici e seguendo dei procedimenti Covid Free. In questa fase, viene effettuato anche un secondo controllo estetico sul prodotto per confermare o meno la gradazione assegnata precedentemente. Verifica estetica successiva alla pulizia del device

Fase 4: Impacchettamento Gli impacchettatori si occupano di fare l'ultima verifica estetica sul prodotto, fotografarlo e disporlo nel pacco di spedizione con gli accessori. A seguire, la confezione viene inserita in una busta incollando l'etichetta di spedizione, pronta per il viaggio fino al domicilio di riferimento.Dettaglio stock room CertiDeal "Con oltre 40 passaggi attentamente orchestrati, garantiamo che ogni smartphone che esce dalla nostra officina risponda ai più elevati standard di qualità. Dalla verifica dei componenti interni alla rigenerazione e alla igienizzazione finale, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti non solo un prodotto che rispetti l'ambiente, ma anche un'esperienza d'acquisto affidabile e soddisfacente” ha dichiarato Salvatore Macrì, Country Manager di CertiDeal. “Siamo orgogliosi di contribuire a promuovere un consumo consapevole e sostenibile, offrendo un'alternativa intelligente per estendere il ciclo di vita dei dispositivi tecnologici."