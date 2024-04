Allerta Alimentare: Richiamo Minestrone Valle degli Orti per vetro

La catena di supermercati Penny Market ha annunciato il richiamo di un lotto specifico del minestrone classico marca Valle degli Orti, a causa della scoperta di frammenti di vetro all'interno delle confezioni. Il prodotto interessato è il minestrone in confezioni da 850 grammi, con numero di lotto L4043F10 e termine minimo di conservazione (TMC) fissato ad agosto 2025. L'azienda produttrice del minestrone è Frosta, con stabilimento situato a Lommatzsch, in Germania.

Il richiamo riguarda specificamente le distribuzioni effettuate nelle regioni italiane del Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana. I consumatori che hanno acquistato il prodotto con il lotto e la data di scadenza corrispondenti a quelli indicati sono invitati a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per un rimborso o una sostituzione.

La presenza di corpi estranei come il vetro nei prodotti alimentari rappresenta un serio rischio per la salute, potendo causare danni fisici quali tagli o lesioni interne. Questo evento si aggiunge a una serie di allerte alimentari recenti, che hanno coinvolto prodotti diversi per vari motivi, dalla presenza di allergeni non dichiarati al rischio microbiologico.