Masters 1000 Madrid 2024: Jannik Sinner in dubbio per il Match contro Karen Khachanov per problemi all'Anca

Jannik Sinner, numero 2 del mondo nel ranking ATP, potrebbe non partecipare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Karen Khachanov a causa di un persistente problema all'anca destra. Il tennista altoatesino, che ha già avuto problemi simili durante il torneo di Monte-Carlo, deciderà se scendere in campo solo dopo il riscaldamento previsto per le 12:30 di oggi, martedì 30 aprile.

Durante l'allenamento di cinquanta minuti, Sinner ha mostrato segni di disagio, toccandosi l'anca più volte, nonostante alcuni momenti di allegria condivisi con il suo coach Simone Vagnozzi. La decisione finale dipenderà dalle sensazioni che il tennista avvertirà poco prima della partita, programmata come quarto incontro sul campo Arantxa Sanchez Vicario, con inizio previsto intorno alle 17:00.

Il problema all'anca è una preoccupazione non solo per il match contro Khachanov, ma anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti sul calendario di Sinner, inclusi gli Internazionali d'Italia a Roma e il Roland Garros, dove punta a conquistare la vetta del ranking mondiale.