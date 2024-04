Carlo Conti Conduce Sanremo 2025 con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

Carlo Conti è stato scelto come conduttore del Festival di Sanremo 2025, succedendo ad Amadeus. Secondo le fonti di Tvblog, Conti, noto per la sua precedente esperienza come presentatore e direttore artistico del festival negli anni 2015, 2016 e 2017, sarà affiancato da due noti comici e amici di lunga data, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Questa decisione segue una serie di speculazioni e anticipazioni riguardo alla nuova edizione della celebre kermesse canora italiana. In una recente intervista, Conti ha espresso entusiasmo per il suo possibile ritorno, pur scherzando sulla sua capacità di mantenere l'interesse musicale necessario per il festival.