Milano, vento fa cadere pannelli da tettoia: gravemente ferito 29enne a Cinisello Balsamo

Un 29enne è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto dai pannelli di legno volati a causa del fortenel cortile condominiale. E' successo oggi, poco dopo mezzogiorno, a Cinisello Balsamo, nel Milanese.La tettoia in costruzione - riferisce l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia - si trova al nono piano di un edificio, in via Martiri Palestinesi 7. I pannelli divelti dalsono volati all'interno del cortile, dove il 29enne è stato colpito alla testa e al volto. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Cinisello Balsamo. Soccorso anche un 66enne, che - fa sapere il 118 - ha riferito di essersi infortunato a schiena e gamba nel tentativo di prestare aiuto al 29enne. Sul luogo dell'incidente, oltre all'automedica e due ambulanze, sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia locale.