25 Aprile - un arresto per aggressione a Brigata ebraica a Milano: 9 in tutto le denunce

Cronaca - Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro la Brigata ebraica che sfilava al corteo del 25 Aprile.

Vittoria di Rai1 nel prime time del 25 aprile, con 4.132.000 spettatori e il 20,96% di share nella fascia 20.30-22.30 (fino al 29 aprile gli unici dati Auditel forniti sono quelli di fascia, a causa di uno sciopero Nielsen), che ospitava il film ... Continua a leggere>>

Per l'assalto avvenuto davanti al Mc Donald's sono otto i giovani indagati, di cui tre minorenni, tutti denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Reato di cui risponde anche il 19enne arrestato oggi, indagato anche per il porto di un bastone, con cui avrebbe colpito una delle persone addette alla sicurezza della Brigata ebraica. Uno dei minorenni, invece, è indagato per il porto di un coltello, senza che al momento ci siano evidenze che l'arma sia stata utilizzata durante gli scontri.

Per le tensioni avvenute a ridosso del palco allestito al centro di piazza Duomo è stata denunciata una donna per oltraggio a pubblico ufficiale.