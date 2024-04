Le migliori nuove avventure puzzle per PS5

Esplora il mondo dal tuo salotto: una raccolta di avventure puzzle PS5 per tutta la famiglia

Adatta sia ai giocatori occasionali che agli appassionati di puzzle, questa selezione mette in mostra il meglio delle avventure e dei puzzle disponibili su PlayStation 5

Intraprendi un viaggio attraverso un'avvincente raccolta di giochi per PlayStation 5 che porterà i giocatori di tutto il mondo, dai vivaci mercati del sud-est asiatico alle antiche rovine della Grecia e della Turchia, il tutto attraverso l'emozionante sfida di enigmi e artefatti nascosti. Questa raccolta contiene una selezione curata di giochi che combinano il brivido dell'esplorazione con la soddisfazione data dalla risoluzione di enigmi. Ogni gioco presenta contenuti esclusivi come livelli bonus, minigiochi extra e oggetti da collezione progettati per migliorare la tua esperienza di gioco. Per chi ama l'allenamento mentale, ci sono giochi che mettono alla prova le capacità percettive attraverso sfide “trova le differenze”, regalando ore di divertimento a tutta la famiglia.

Viaggia attraverso la Thailandia e la Cambogia comodamente da casa con più di 100 puzzle unici! Rilassati e lascia che queste immagini di alta qualità ti trasportino sulle spiagge di Phuket, sui mercati notturni di Chiang Mai e sui templi di Angkor Wat. Con più di 100 puzzle di dimensioni fino a 400 pezzi, è il tuo biglietto per ore di divertimento tra i puzzle! Vivi la Thailandia e la Cambogia con 125 immagini puzzle!

Utili funzioni di gioco includono Rimescola, Ruota, Timer e Suggerimenti!

Nessun livello bloccato, quindi puoi giocare a modo tuo!

Include bellissimi sfondi e una colonna sonora completa!

Le vacanze rompicapo continuano con rovine di fama mondiale, spiagge da cartolina e le deliziose cucine greca e turca! Risolvi oltre un centinaio di puzzle mentre viaggi attraverso luoghi meravigliosi. Rilassati e divertiti con oltre cento puzzle unici composti fino a 400 pezzi!

Scopri la storia, i luoghi d'interesse e l'ottimo cibo con ore di divertimento con i puzzle!

Visita la Grecia e la Turchia attraverso 125 immagini puzzle!

Utili funzioni di gioco tra cui Rimescola, Ruota, Timer e Suggerimenti!

Nessun livello bloccato, quindi puoi giocare a modo tuo!

Perditi tra le scene innevate di Jewel Match Solitaire: Winterscapes 2! Cancella tableau ghiacciati in livelli gelidi con varianti classiche e nuove del solitario come Genghis Khan, Lullaby o Mammoth! Costruisci ambientazioni fantastiche in un pittoresco paese invernale delle meraviglie con sfondi incantevoli, da un accogliente cottage a un palazzo coperto di neve. Intraprendi missioni per collezionare esclusive decorazioni invernali che portano vita festosa nelle scene ghiacciate. Gioca a modo tuo con le modalità Standard, Impegnativa, Rilassata e a tempo. Non importa il tuo stile di gioco preferito, preparati a lasciarti incantare da una rilassante colonna sonora natalizia e da accattivanti immagini invernali nell'esperienza di solitario più deliziosa dell’anno! L'edizione da collezione include: Centinaia di livelli bonus!

Sei varianti aggiuntive del solitario!

Livelli Mahjong bonus rigiocabili!

Ancora più luoghi invernali da costruire!

Salpa per un viaggio stimolante per vedere le attrazioni del Brasile! Visita 30 luoghi sbalorditivi in questo paese affascinante e diversificato mentre trovi e raccogli centinaia di oggetti nascosti! Visiterai il maestoso monte Pan di Zucchero, ti immergerai nella giungla amazzonica, esplorerai grotte pittoresche, godrai della sabbia bianca delle spiagge brasiliane e molto altro ancora! Applica le tue abilità e conoscenze per completare minigiochi impegnativi e trovare tutti gli oggetti nascosti in questa avventura esotica! L'edizione da collezione include: Dieci località aggiuntive in tutto il Brasile!

Mini Giochi e puzzle bonus!

Sfondi e lettore musicale per portare a casa l'avventura brasiliana!

Incantevoli souvenir brasiliani da acquistare!

Preparati a trovare ancora più “cose” con questa intelligente novità nell'esclusiva serie di oggetti nascosti! Cerca tra le cianfrusaglie in decine di scene a tema come tavole calde, generi alimentari, gioielli e persino laboratori scientifici - e questo è solo l'inizio! Con così tante cose da trovare e minigiochi con cui giocare, So Much Stuff 2 è puro divertimento e “aguzza la vista"! L'edizione da collezione include: Una stanza da collezione esclusiva!

18 sfondi scaricabili che portano il divertimento sul tuo desktop!

Personalizzazione dell’esperienza con 8 temi extra!

Colonna sonora rilassante riproducibile tramite lettore musicale!

L'Agenzia Lost & Found ha un nuovo caso per il suo miglior detective: Tu! Cerca gli oggetti mancanti e risolvi enigmi rompicapo in luoghi pericolosi mentre decifri gli indizi e, alla fine, risolvi il caso! Hai le competenze necessarie per risolvere questo mistero? C’è solo un modo per scoprirlo! L'edizione da collezione include: 8 posizioni extra!

8 mini giochi extra!

Colonna sonora e sfondi scaricabili per il tuo desktop!

Ancora più oggetti per la tua collezione!

Divertiti e scopri bellissime piante e fiori da tutto il mondo. Divertiti giocando a una nuovissima serie con bellissime scene e tanti oggetti nascosti mentre ascolti musica rilassante. 24 capitoli di divertimento nella natura

Oltre 70 scene e minigiochi

Curiosità divertenti sulle piante

Esplora splendide scene naturali realizzate a mano

Decora il tuo giardino

6 posizioni aggiuntive

12 mini giochi

Molte altre piante e fiori

Allena il tuo occhio d'aquila con il nuovo gioco: Just Find It! Immergiti in un mondo di differenze da scoprire. Percorri decine di livelli alla ricerca di differenze e oggetti da collezionare. Ci sono abbinamenti da creare, dettagli da distinguere e molti tipi di forme da scambiare! Inoltre, puoi giocare a i minigiochi nell'ordine che desideri. Allora, cosa stai aspettando? Metti alla prova il tuo occhio d'aquila, divertiti e trovalo! L'edizione da collezione include: Ben 22 livelli bonus sorprendenti

Sfondi scaricabili per abbellire il tuo desktop

Un esclusivo lettore musicale per portare la musica in tutta la casa