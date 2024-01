GIOCHI DA TAVOLO, PUZZLE E PELUCHE: I PROTAGONISTI DEL MERCATO

Non solo beni di prima necessità, giochi e giocattoli hanno ottenuto anche il riconoscimento ufficiale di strumento didattico: confermato il bonus per l’acquisto di materiale ludico-didattico all’interno della carta del docente. Forte di risultati ottenuti, Assogiocattoli rinnova il suo impegno a sostegno di addetti ai lavori e famiglie con la Campagna “Gioco per Sempre”, per continuare a diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità.





Nonostante l’inverno demografico, è il comparto infanzia-prescolare a registrare il maggior giro d’affari nel 2023. Crescita a doppia cifra per le carte da gioco collezionabili e per i giocattoli a tema animali. Alle licenze circa 1/3 del giro d’affari complessivo





In Italia nascono sempre meno bambini, ma al contempo tutto il segmento infanzia-prescolare, dati Circana alla mano, registra il maggior giro d’affari dell’intero mercato del giocattolo nel 2023. I più piccoli continuano a giocare tantissimo e i più grandi, giocano sempre di più: non è un caso se giochi in scatola, puzzle e peluche contribuiscono circa alla metà della crescita del mercato. Continua la performance positiva dei giocattoli a tema animali ( +20% ), che rappresentano il 10% degli introiti generati, e dei giochi a tema supereroi e manga, così come le carte da gioco collezionabili con la loro continua e costante ascesa. La cultura del gioco si diffonde sempre di più, di recente giochi e giocattoli hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di beni primari e strumenti didattici :





Assogiocattoli raccoglie così i frutti della campagna istituzionale Gioco per Sempre, che per il 4° anno consecutivo continua il suo percorso a sostegno e promozione del valore educativo, sociale e culturale che il gioco ricopre nella nostra vita.



Tra le varie fasce di prezzo, l’unica a registrare un trend positivo rispetto al 2022 è quella compresa tra i 40 e 50 euro, che vede un leggero incremento del +0,5% . Barbie si conferma la property principale del mercato, Marvel Universe mantiene il 2° posto, mentre Pokémon raggiunge il podio guadagnando una posizione rispetto al 2022 e attestandosi tra le tre property più in crescita insieme a Gabby’s Dollhouse e Funko Pop!. Il mercato delle licenze rappresenta nel 2023 poco meno di 1/3 del giro d’affari complessivo del mercato ( 28 %), aumentando il suo peso dal 2019 di +4 punti quota. Giochi da tavolo e puzzle possono vantare il miglior incremento in fatturato rispetto al 2022, grazie alle carte da gioco collezionabili e ai giochi in scatola per adulti.



È così che il mercato italiano del giocattolo cresce e si evolve, Assogiocattoli rinnova il suo impegno a sostegno di tutto il settore e delle famiglie italiane con la campagna Gioco per sempre; un esempio virtuoso è la “gara” di solidarietà Giocattolo Sospeso , che dopo il successo di Milano (lanciato ufficialmente nel 2021 all’interno dell’evento di Natale di Regione Lombardia) si è presto estesa in numerose città quali Como, Venezia, Roma, Napoli e tante altre ancora. Nel 2024 il progetto abbraccerà tutta la Nazione grazie alla collaborazione con le istituzioni e al supporto dei negozianti.



Il prossimo appuntamento con Assogiocattoli è domenica 12 maggio in occasione di Toys & Baby Milano 2024 , la 7ª edizione dell’ evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria , del carnevale, delle festività e del party. È qui che si terrà la Cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre AWARDS, i premi assegnati da buyer e retailer a diverse categorie di aziende, prodotti e iniziative che si faranno notare e avranno presa sui consumatori finali nel corso dell’anno.