Puzzle Boxes: Lost Fragments è disponibile su Steam

Ogni scatola nasconde un segreto e ogni segreto sblocca una nuova avventura!





Preparatevi per un viaggio nell'ignoto mentre Big Loop Studios, in collaborazione con Snapbreak Games, presenta oggi con orgoglio l'attesissimo lancio di Boxes: Lost Fragments su Steam!

Inizia un'avventura strabiliante, dove gli echi del mistero vibrano in una grande villa, dove ogni stanza nasconde segreti in attesa di essere rivelati. Nei panni di un ladro leggendario, le tue abilità saranno messe alla prova mentre esplori una rete di puzzle unici, progettati per sfidare non solo il tuo ingegno ma anche la tua creatività.

Guarda l’ultimo trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=jWxtOqUWH3Y

Questo raffinato escape puzzle game multipiattaforma 3D promette un'esperienza coinvolgente, fondendo la narrazione moderna con un'ambientazione classica e suggestiva. Boyko Spasov, CEO di Big Loop Studios, condivide il suo entusiasmo, affermando: “Con Boxes: Lost Fragments, miravamo a creare un mondo in cui i giocatori non si limitano a risolvere enigmi; stanno vivendo il mistero. Non è solo un gioco; è un'esperienza epica, un viaggio che affascinerà i giocatori dalla prima all'ultima scatola."

Caratteristiche di gioco:

Esplora una villa lussuosa: passeggia attraverso una grande villa, le sue sontuose stanze piene di segreti e sorprese.

Partecipa alla risoluzione di enigmi coinvolgenti: affronta enigmi impegnativi all'interno di ogni scatola unica, mettendo alla prova la tua acutezza mentale e la tua creatività.

Scopri una storia affascinante: ricostruisci una narrazione interattiva mentre ogni scatola del puzzle svela un frammento della trama generale.