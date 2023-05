LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, arriva Luke Starkiller

l nuovo personaggio giocabile disponbile come aggiornamento gratuito per festeggiare la giornata dedicata a Star Wars





Per festeggiare la giornata dedicata ogni anno a Star Wars, su LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è da oggi disponibile il nuovo personaggio giocabile Luke Starkiller, una versione preliminare di Luke Skywalker basata sui bozzetti di Ralph McQuarrie, conceptual designer e illustratore che ha lavorato alla trilogia originale di Star Wars. Aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme, i giocatori potranno accedere a Luke Starkiller dalla schermata di selezione del personaggio, sotto la classe Jedi.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con The LEGO Group e il team di Lucasfilm Games, e pubblicato da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (anche nell’edizione LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Galactic Edition, che ora include tutti i pacchetti personaggio rilasciati in precedenza), è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

