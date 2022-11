LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Galactic Edition

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, arriva il trailer di lancio in italiano della Galactic Edition

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno svelato oggi il trailer di lancio in italiano dellaGalactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il più vasto titolo LEGO Star Wars che comprende tutti i nove film della saga di Skywalker e tredici pacchetti di personaggi giocabili provenienti dall'intera galassia. LaGalactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è disponibile dal 1º novembre in versione digitale per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox Series X, per PlayStation 5, PlayStation 4 e per Nintendo Switch a €79,99 (prezzo consigliato), in versione fisica a €59,99 e per PC a €69,99 (prezzo consigliato).

Puoi trovare il trailer ufficiale di lancio in italiano a questo link: https://youtu.be/dPv2qG5Z2uk

La Galactic Edition comprende sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, che portano 30 nuovi personaggi giocabili, così come sette pacchetti personaggi della precedente Collezione Personaggi 1. Il pacchetto personaggiStar Wars: La Guerra dei Cloni è già disponibile e aggiunge Capitano Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress e Gar Saxon. Il pacchetto personaggi LEGOStar Wars: Vacanze Estive porterà invece le divertenti versioni festive di Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Finn in camicia hawaiana, Emperor Palpatine in costume e R2-D2, con un maglione natalizio. Il pacchettoStar Wars: Ribelli arriverà il 15 novembre e aggiungerà al gioco Sabine Wren, Ezra Bridger, Grand'ammiraglio Thrawn, Kanan Jarrus e Hera Syndulla, Lo stesso giorno arriverà il pacchettoStar Wars: Obi-Wan Kenobi, che includerà Ben Kenobi, Darth Vader, Reva Savander (Terza Sorella), Il Grande Inquisitore e Quinto Fratello. Il 29 novembre sarà il turno del pacchetto personaggioStar Wars: Andor, che aggiungerà Andor, Luthen Rael, Syril Karn, Il Supervisore Dedra Meero e Bix Caleen, e del pacchettoStar Wars: Il Libro di Boba Fett™ che includerà Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto, e The Armorer.

LaGalactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker™ comprende anche isette pacchetti della Collezione Personaggi originale: il pacchetto personaggi diThe Mandalorian - Stagione 1 con il Mandaloriano e Grogu non giocabile, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 e Kuiil. Il pacchetto personaggiSolo: A Star Wars Story include il giovane Han Solo, il giovane Chewbecca, il giovane Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett ed Enfys Nest. Il Pacchetto Personaggi Classici include Luke Skywalker, la Principessa Leia™, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian. Il Pacchetto Trooper include il Soldato della Morte Imperiale, l'Assaltatore incendiario, il Soldato Ranger, il Soldato Costiero Imperiale e l'Assaltatore di Mimban. Il pacchetto personaggi Rogue One: A Star Wars Story include Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore Krennic. Il Pacchetto personaggiThe Mandalorian - Stagione 2 include Ahsoka Tano, Boba Fett™, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon. Il Pacchetto personaggi Star Wars:The Bad Batch include Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.

I nuovi pacchetti personaggio sono disponibili come parte della Collezione Personaggi 2, all’interno dellaGalactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker oppure acquistabile in bundle con la Collezione Personaggi 1 a €24,99. È anche possibile acquistare singolarmente le due Collezioni Personaggi a €14,99 ciascuna, mentre pacchetti personaggio individuali saranno disponibili a €2,99. Acquistando la versione digitale del gioco è anche possibile sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi™, che non è acquistabile singolarmente.

Sviluppato da TT Games in collaborazione con The LEGO Group e il team di Lucasfilm Games e pubblicato da Warner Bros. Games, aLEGO Star Wars: La saga degli Skywalker hanno giocato più di sei milioni di persone in tutto il mondo dal suo lancio ad aprile di quest'anno. Presenta il maggior numero di personaggi giocabili di tutta la serie LEGO Star Wars e consente ai giocatori di scoprire nuove tecniche di combattimento brandendo spade laser e blaster per concatenare vari attacchi assieme alle più grandi leggende di ogni era della saga Skywalker. I giocatori potranno scontrarsi contro le forze del male nei panni dei personaggi più amati come Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Finn™, BB-8 e altri eroi.

InLEGOStar Wars: La Saga degli Skywalker è anche possibile pilotare i veicoli più elettrizzanti di tutta la galassia. I giocatori possono viaggiare alla velocità della luce sulMillennium Falcon™ per seminare le navicelle imperiali, combattere contro i caccia TIE del Primo Ordine sugli Ala-X della Resistenza o partecipare alla corsa degli sgusci su Tatooine. Potranno inoltre viaggiare nell'iperspazio ed esplorare pianeti sbloccabili durante le loro avventure: dalla giungla lunare di Ajan Kloss al vibrante pianeta gremito di città di Coruscant, la galassia di LEGOStar Wars è tutta da scoprire e vivere.

Altre News per: legostarwarssagadegliskywalkergalactic