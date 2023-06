INDIANA JONES: I FUNKO POP DELL'AVVENTUROSA SAGA!

Indiana Jones è uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Nato dall'idea diGeorge Lucas e dalla regia diSteven Spielberg , da quarant'anni l'archeologo avventuriero affascina milioni di fan. Dopo quindici anni,Harrison Ford riprende i panni di Indiana per un quinto e ultimo capitolo in cui dovrà salvare il mondo da un pericoloso scienziato che vuole modificare il corso della storia. Per l'occasione,Funko presenta la nuova linea diFunko Pop! dedicata ai protagonisti di tutta la saga. Da Indiana a Marion, passando per Sallah e Henry Jones Sr, ci sono proprio tutti!



Loungefly , invece, propone la nuova linea dedicata al filmI predatori dell'arca perduta , con un design speciale che richiama una delle scene più iconiche. Realizzati in pelle vegana sono perfetti per portare sempre in giro le proprie passioni!

