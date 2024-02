DISPONIBILI I NUOVI FUNKO POP! DEDICATI A DUNE - PARTE 2!

Dune è una delle più grandi epopee letterarie mai pubblicate. Fin dal 1965 le affascinanti atmosfere del pianetaArrakis e le vicende delle famiglie Atreides e Harkkonen hanno tenuto incollati alle pagine milioni di lettori, cambiando per sempre l'immaginario fantascientifico mondiale.

Negli anni, numerose trasposizioni cinematografiche e televisive hanno cercato di rendere giustizia all’atmosfera unica e alla vasta narrazione ideata da Frank Herbert, tra cui l'iconico film del 1984 diretto da David Lynch. Nel 2021 Dune ha ricevuto nuova vita sul grande schermo grazie a Denis Villeneuve, noto per i suoi acclamati Arrival e Blade Runn er 2049.

Il primo capitolo della saga ha riscontrato pareri molto positivi da parte della critica, guadagnandosi ben sei premi Oscar. Il 28 febbraio arriverà in tutte le sale Dune - Parte 2, attesissimo secondo capitolo. Dopo l'attacco alla famiglia degli Atreides, Paul - interpretato dalla giovane star Timothée Chalamet - si unirà ai Fremen, il popolo del deserto.

Lì conoscerà Chani, una ragazza il cui destino verrà intrecciato per sempre alle sorti del giovane principe. Funko per l'occasione presenta la nuova linea di Funko Pop! dedicata ai protagonisti del film. Da Paul a Chani, passando per i personaggi che verranno introdotti in questo capitolo come la principessa Irulan Corrino e il temibile Feyd-Rautha Harkonnen. Sono dei pezzi da collezione immancabili per tutti gli appassionati di fantascienza!