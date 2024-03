Padroneggia la mutazione in SERUM

Lo sviluppatore polacco indipendente Game Island, in collaborazione con l'editore Toplitz Productions, rivela i suoi ultimi approfondimenti video per il suo prossimo gioco di avventura di sopravvivenza SERUM. Il video mostra come i giocatori possono sfruttare i potenti effetti collaterali per creare nuove abilità quando preparano diverse ricette di siero per aiutarli a rimanere in vita.

La riuscita della preparazione del siero consente ai giocatori di padroneggiare le proprie mutazioni e potenziare le abilità, una piccola selezione delle quali è mostrata nell'ultimo video come velocità, mimetica attiva e mosse di attacco, nonché abilità uniche come Tether, che consente ai giocatori di intrappolare nemici pericolosi momentaneamente.

SERUM si preannuncia come l'ultima aggiunta al popolare genere di avventure di sopravvivenza con la sua fusione di esplorazione, risoluzione di enigmi, creazione e sopravvivenza al cardiopalma contro creature mutate che vagano per il mondo di gioco.

Il misterioso elisir (siero) è fondamentale per la tua sopravvivenza in un mondo infetto, un'ancora di salvezza che ha un effetto curativo contro il Flagello, un evento catastrofico provocato dall'uomo che ha devastato il mondo.

Ulteriori dettagli su SERUM possono essere trovati sulla pagina Steam ufficiale del gioco, sulla pagina Discord e attraverso i normali devlog e il diario di X (Twitter), rivelando di più sul mondo, sul crafting e sui macabri pericoli che i giocatori incontreranno.