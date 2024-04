RAZER BLACKSHARK V2 PRO PER PLAYSTATION E XBOX

LE LEGGENDARIE CUFFIE PER GLI ESPORT RIPROGETTATE PER I GAMER COMPETITIVI SU CONSOLE

Il gaming competitivo su console ha un’altra dimensione con la combinazione definitiva di comfort, reattività nei tornei e audio vincente

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming e primo brand di cuffie da gioco per PC negli Stati Uniti, annuncia l’espansione nel mondo delle console della sua linea di headset per gli esport più famosa con le Razer BlackShark V2 Pro per PlayStation e Razer BlackShark V2 Pro per Xbox.

Pensate per dominare su console

Sulla scia delle leggendarie Razer BlackShark V2 Pro per PC, queste edizioni per console sono state rielaborate per soddisfare le esigenze degli esport su PlayStation e Xbox, offrendo una precisione audio senza pari, chiarezza vocale, batteria in grado di durare intere maratone di gioco e comfort duraturo.

“Le BlackShark sono un’icona tra i professionisti degli esport e gli hardcore gamer per un motivo preciso”, dichiara Nick Bourne, Head of Console, Mobile e Streaming division di Razer. “Sfruttando la nostra posizione di brand leader nel settore delle cuffie da gioco, abbiamo messo a punto questi headset per Xbox e PlayStation, lavorando a stretto contatto con i giocatori professionisti per perfezionare i fondamenti di una cuffia di classe esport, introducendo al contempo gli aggiornamenti che sappiamo essere ricercati dai gamer altamente competitivi”.

In collaborazione con professionisti d’élite degli esport come Hakis (Alliance) e Shotzzy (OpTic Gaming), le edizioni per console delle BlackShark V2 Pro sono state messe a punto per soddisfare le rigorose esigenze del gioco competitivo di alto livello su console.

Audio ‘Best-in-Class’ con Razer™ HyperClear Super Wideband Mic

Con il Razer™ HyperClear Super Wideband Mic, le edizioni per console mantengono la qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale della controparte per PC. Superando le aspettative relative alle prestazioni dei microfoni per cuffie wireless, questo microfono removibile di nuova generazione cattura un livello sorprendente di dettagli nella voce dei giocatori grazie a una gamma di frequenze più ampia. Di conseguenza, ogni chiamata con i compagni di squadra viene trasmessa chiaramente, con toni ricchi e naturali.

“Queste cuffie cambiano le carte in tavola: super leggere, incredibilmente comode e pronte per le competizioni”, afferma Brandon “Dashy” Otell, giocatore professionista di Call of Duty per OpTic. “La chiarezza del microfono, inoltre, è imbattibile. Sono davvero le cuffie definitive per gli esport”.

A complemento del microfono, le BlackShark V2 Pro sono dotate di driver TriForce Titanium da 50 mm all’avanguardia e dal design esclusivo. La combinazione di questi diaframmi rivestiti in titanio con i profili audio on-board selezionabili e perfettamente calibrati dai giocatori di esport permette di sperimentare una chiarezza audio senza pari e spunti sonori precisi, creando un vantaggio competitivo.

Profili audio FPS calibrati dai pro e affidabilità impeccabile

Grazie alla collaborazione con alcuni dei migliori atleti di esport al mondo, i gamer possono sperimentare lo stesso audio dei professionisti nelle partite competitive. Le cuffie BlackShark V2 Pro per PlayStation e Xbox sono precaricate con profili audio integrati per Apex Legends, Call of Duty e Fortnite. I giocatori su Xbox potranno anche regolare il bilanciamento dell’audio di gioco/chat direttamente sulle cuffie, senza bisogno di software aggiuntivi.

Le cuffie sono dotate di Razer HyperSpeed Wireless, una connessione wireless a 2,4 GHz leader del settore che garantisce prestazioni elevate, bassa latenza e un audio perfettamente sincronizzato con il gioco. Grazie al Bluetooth integrato e al controllo SmartSwitch on-device di Razer, i giocatori possono passare senza problemi dalla connessione a 2,4GHz a quella Bluetooth sulle cuffie.

Design ultraleggero e comfort di lusso

Le BlackShark V2 Pro eccedono le aspettative grazie a un design ultraleggero, con un peso di soli 320 grammi. Questa struttura permette di affrontare lunghe sessioni di gioco senza fatica, consentendo di concentrarsi su ciò che conta davvero: la vittoria.

Ma non è solo una questione di peso: l’archetto è dotato, infatti, di un cuscinetto morbido e privo di pressione, meticolosamente realizzato per fornire un supporto ottimale senza compromettere il comfort, anche durante le maratone di gioco. Grazie alla cancellazione passiva del rumore dei morbidi cuscinetti in memory foam, i gamer saranno avvolti in un mondo di suoni coinvolgenti, senza distrazioni.

Si alza il livello del gioco su console con funzionalità leader di settore

Le BlackShark V2 Pro per console riducono il divario tra l’eccellenza del gioco su console e PC amplificando le migliori funzionalità competitive per i giocatori professionisti. Con la batteria di lunga durata (fino a 48 ore su console e 70 ore su PC), il microfono innovativo, l’audio cristallino e il comfort eccezionale, non solo seguono le orme della controparte per PC, ma stabiliscono anche un nuovo punto di riferimento per le cuffie da esport nel panorama del gioco su console.

Per maggiori informazioni su Razer BlackShark V2 Pro per PlayStation e Razer BlackShark V2 Pro per Xbox, visita Razer.com.

In arrivo anche le Razer BlackShark V2 X per i gamer su console

Razer presenta anche le BlackShark V2 X per PlayStation e per Xbox, che completano la nostra linea di cuffie per console. Progettate per gli appassionati di esport, sono dotate di driver TriForce di Razer per un audio superiore, di un microfono cardioide HyperClear per una comunicazione chiara e di una cancellazione passiva del rumore avanzata per un gioco coinvolgente. Il design leggero con cuscinetti in memory foam garantisce il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Compatibili con il PC e dotate di un jack da 3,5 mm, le BlackShark V2 X per console offrono versatilità e un audio di livello professionale per tutti i giocatori competitivi.

Per maggiori informazioni sulle Razer BlackShark V2 X per PlayStation e le Razer BlackShark V2 X per Xbox, visitare Razer.com.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer BlackShark V2 Pro per PlayStationRazer BlackShark V2 Pro per Xbox€219.99 Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibili

Razer BlackShark V2 Pro

per PlayStation –

White Edition

Razer BlackShark V2 Pro

per Xbox –

White Edition

€219.99

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibili

Razer BlackShark V2 X for PlayStation

Razer BlackShark V2 X for Xbox

€59.99

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibili