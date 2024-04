RAZER VIPER V3 PRO: IL MOUSE DEI CAMPIONI

IL DOMINIO NEGLI ESPORT HA UNA NUOVA FORMA CON RAZER VIPER V3 PRO: IL MOUSE DEI CAMPIONIProgettato in stretta collaborazione con atleti professionisti, rappresenta il top dei mouse simmetrici wireless per gli esport, con un design ultraleggero e tecnologia all’avanguardia

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, presenta l’apice dell’ingegneria pensata per gli esport: Razer Viper V3 Pro. Realizzato in stretta collaborazione con i migliori atleti, tra cui zekken, campione e MVP del recente VALORANT Champions Tour Masters Madrid, questo mouse è stato testato negli ambienti competitivi più esigenti.“Viper V3 Pro ha trasformato il mio gameplay”, afferma Zachary “zekken” Patrone, giocatore professionista di VALORANT per i Sentinels. “Il vantaggio che mi assicura il suo nuovo design leggero sembra quasi ingiusto. È una svolta per i professionisti degli esport”.Riprogettato da zero per dare priorità a una struttura ultraleggera e alle migliori prestazioni della categoria, Viper V3 Pro è disponibile nelle edizioni Black e White, per adattarsi perfettamente a qualsiasi setup competitivo.

Progettato per performance da pro

Anima del Viper V3 Pro, è il sensore ottico Razer™ Focus Pro 35K di seconda generazione, che offre la migliore precisione della categoria con un’accuratezza di risoluzione del 99,8%. I gamer ora possono calibrare il controllo grazie a regolazioni incrementali di 1 DPI e a un matcher che consente di adattare con precisione il Viper V3 Pro alla sensibilità di qualsiasi altro mouse a cui erano abituati in precedenza.Abbinato al dongle wireless Razer HyperPolling, che combina le tecnologie di punta di Razer - Razer HyperSpeed Wireless e Razer HyperPolling - questo mouse supporta un polling rate wireless fino a 8000Hz, garantendo la migliore reattività a bassissima latenza e prestazioni impeccabili. Di conseguenza, i giocatori hanno la certezza che ogni movimento e clic sarà perfettamente sincronizzato con le azioni sullo schermo, anche nei tornei più impegnativi.Approvato dai professionisti degli sport in competizioni reali

Con un peso di soli 54g, Viper V3 Pro è stato completamente riprogettato sulla base dei feedback dei giocatori professionisti. Dallo scorso ottobre, il suo prototipo è stato, infatti, rigorosamente testato da oltre 45 atleti in 5 importanti tornei, assicurando la sua idoneità agli ambienti competitivi più impegnativi. I miglioramenti più importanti includono piedini del mouse più grandi, una finitura liscia al tatto e un pulsante DPI strategicamente posizionato sul lato inferiore, oltre a pulsanti laterali separati da una fessura, per evitare errori di clic e migliorare la giocabilità.

“L’innovazione costante è al centro di ciò che facciamo in Razer, soprattutto nell’ambito degli esport”, dichiara Jeffrey Chau, Director of Global Esports di Razer. “Viper V3 Pro è nato dalle preziose intuizioni dei professionisti del Team Razer. Con la sua forma rivoluzionaria, la struttura leggera e la nostra tecnologia più avanzata fino ad oggi, è stato progettato per fornire il massimo di precisione e velocità, consentendo ai giocatori di migliorare le proprie performance e raggiungere il loro pieno potenziale”.L’affidabilità incontra le performance nel tempo

Nel 2023, Razer ha creato uno standard di settore con il primo vero polling rate wireless a 8000 Hz al mondo, con la più bassa latenza di clic wireless a 0,461ms. L’innovativa funzione “auto-change polling rate” regola automaticamente la frequenza di polling durante il gioco per ridurre al minimo l’impatto sulla durata della batteria senza sacrificare la gaming experience, consentendo fino a 95 ore di gioco ininterrotto. Inoltre, i Razer™ Optical Mouse Switch di terza generazione garantiscono un ciclo di vita di 90 milioni di clic, assicurando velocità ed eliminando i problemi di doppio clic e debounce delay.Mantenendo fede all’impegno di Razer per la sostenibilità, Viper V3 Pro è la prima periferica per PC del suo portafoglio a incorporare plastica riciclata post-consumo (PCR), con il guscio superiore che ne utilizza fino all’85%. L’azienda è riuscita a superare il tradizionale compromesso del peso associato alla plastica PCR, ottenendo una significativa riduzione dell’impatto ambientale. Questa innovazione è in linea con la dedizione di Razer nel garantire elevate prestazioni senza compromessi sull’ambiente, mantenendo il design leggero e la solidità per cui la serie Viper è nota nelle arene esport.

Razer sta inoltre eliminando la plastica dagli imballaggi, ottimizzando le dimensioni delle confezioni con un design minimalista e utilizzando carta certificata FSC con inchiostro di soia per ridurre costantemente la propria impronta ambientale.