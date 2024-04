Trust Zaino Lisboa e Primo Powerbank Recensione

Smart working open air: le migliori soluzioni di Trust

Oggi voglio parlarvi di due prodotti cheha realizzato, per il massimo della trasportabilità, per il lavoro all'aperto. Sono lada ben 23 L eda 20.000 mAh. Trust sta accelerando gli sforzi per la sostenibilità. Ha creato delle linee guida per la progettazione ecocompatibile, per soddisfare i requisiti di qualità, utilizzando meno risorse e più sostenibili durante tutto il ciclo di vita dei prodotti. Questi due prodotti rispecchiano in pieno la scelta di Trust; dopo averli provati, ecco la recensione.

Materiali e sostenibilità

Loè uno zaino per laptop realizzato con materiali riciclati, perfetto per studenti, professionisti e viaggiatori. Si distingue per il suo design elegante e, la funzionalità e il comfort. Un aspetto fondamentale dello zaino Lisboa è la sua eco-compatibilità. Realizzato con bottiglie di plasticariciclate, questo zaino rappresenta una scelta consapevole per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale. Il materiale riciclato non compromette la qualità dello zaino, che risultae resistente all'usura.

Capienza comfort e praticità

Lo zaino Lisboa offre una capienza disufficiente per trasportare comodamente unfino a 16 pollici, libri, tablet, accessori e oggetti personali. L'organizzazione interna è ben studiata, con tre scomparti principali e diverse tasche per tenere tutto in ordine. Lo zaino Lisboa è dotato di un sistema di schienale e spallacci imbottiti in rete, che garantiscono uneccellente anche durante lunghi tragitti. La presenza di una cinghia per ilpermette di agganciarlo facilmente al carrello, rendendolo ideale per i viaggi. In una escursione di oltresi è comportato veramente bene ed è stato datatto a ogni situazione. Molto leggero e resistente. Forse le cinghie per fissarlo davanti (nella pangia/petto) sarebbero state la ciliegina sulla torta.

Sicurezza protezione e impermeabilità

Lo scomparto dedicato alè dotato di un'imbottitura antiurto che protegge il dispositivo da urti e cadute accidentali. Inoltre, la presenza di una tasca nascosta sul retro dello zaino consente di riporre in sicurezzadi valore come portafogli e documenti. Lo zainoè realizzato con un materiale impermeabile che protegge il contenuto dall'acqua e dagli agenti atmosferici. Questa caratteristica lo rende adatto anche per giornate piovose o per attività all'aperto.

Conclusioni

Loè un'ottima scelta per chi cerca uno zaino per laptop ecologico, funzionale e confortevole. La sua, l'organizzazione interna e i materiali resistenti lo rendono adatto a diverse esigenze, dall'università al lavoro ai viaggi. Uno zainodalla qualità prezzo imbattibile che vale sicuramente la pena di essere preso in considerazione.

Voto 9/10

Link Trust Qui

Realizzato con materiali riciclati

Design elegante e professionale

Ampia capienza e organizzazione interna

Comodo e pratico da indossare

Protegge il laptop

Impermeabile

No USB per la ricarica di dispositivi

Trust Primo Powerbank Recensione

Ilè un caricabatterie portatile ad alta capacità, perfetto per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in movimento. Si distingue per il suo design compatto e leggero, lae la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi. Ecco la recensione.

Design e prestazioni

Il Powerbank Primo ha un designe moderno, disponibile in diverse colorazioni. È realizzato con materiali resistenti e di alta, che garantiscono una lunga durata nel tempo. Il powerbank è compatto e leggero, perfetto per essere trasportato in borsa o nello zaino Trust Lisboa. Con una capacità di, il Powerbank Primo può ricaricare completamente uno smartphone fino a otto volte, un tablet fino a due volte e altri dispositivi più volte. La ricarica rapida da, tramite la porta, consente di ricaricare i dispositivi compatibili in tempi brevi.

Porte e sicurezza

Il Powerbank Primo dispone di due portee una porta, che consentono di ricaricare contemporaneamente tre dispositivi. È compatibile con un'ampia gamma di dispositivi elettronici, tra cui, tablet, fotocamere, console portatili e altro ancora. Il Powerbank Primo è dotato di un sistema di protezione integrato che protegge i dispositivi collegati da sovraccarichi, cortocircuiti e. Il Powerbank Primo dispone di un indicatoreche mostra il livello di carica residua, permettendo di sapere quando è necessario ricaricarlo. L ousato per caricare diversi dispositivi e si è comportato molto bene. Ladura tatissimo e carica molto velocemente telefoni, cuffie, tablet, altri powerbank e anche "notebook". Un vero mostro di potenza anche se la ricarica poteva essere superiore ai 15 W.

Conclusioni

Ilè un'ottima scelta per chi cerca unportatile affidabile e performante. La sua alta capacità, la ricarica, la compatibilità universale e il design compatto lo rendono un accessorio indispensabile per chi è sempre in movimento.

Voto 8/10

Link Trust Qui

Alta capacità (20.000 mAh)

Ricarica rapida da 15 W

Tre porte di ricarica (2x USB-A, 1x USB-C)

Compatto e leggero

Design elegante e moderno

Sicuro e protegge i dispositivi

Indicatore di livello di carica