Matteo Berrettini a Phoenix torna in campo contro il francese Gaston

Dopo un periodo di assenza di quasi sette mesi a causa di un infortunio alla caviglia, il tennista romano Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Berrettini, che ha raggiunto la sesta posizione nel ranking ATP nel gennaio 2022, parteciperà al Challenger di Phoenix, dove esordirà contro il francese Hugo Gaston.

Il torneo, noto come Arizona Tennis Classic, si svolge su campi in cemento ed è parte del circuito ATP Challenger Tour. Si tiene annualmente a Phoenix, Arizona, Stati Uniti, e ha visto Berrettini trionfare nell'edizione del 2019.

Berrettini, attualmente scivolato fuori dai primi 150 giocatori al mondo, ha ricevuto una wild card per partecipare all'evento. Il suo ultimo match nel circuito maggiore risale al 31 agosto 2023, quando si ritirò durante l'incontro di secondo turno agli US Open contro Arthur Rinderknech.

Il ritorno di Berrettini è atteso con interesse, sia per vedere il suo stato di forma attuale sia per capire come potrà influenzare il suo ranking ATP, che ha subito un crollo a seguito dell'inattività. Il Challenger di Phoenix rappresenta un'importante occasione per Berrettini di iniziare la sua risalita nel circuito professionistico.