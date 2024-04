Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech

Atp Marrakech, Matteo Berrettini vince il derby italiano con Sonego: una semifinale che mancava da Napoli 2022

il torneo Atp di Marrakech (terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5, 6-2 in 1h47' conquistando il primo titolo del 2024 e l'ottavo della carriera., reduce dalla finale persa nel Challenger di Phoenix, in Marocco conferma di aver archiviato finalmente i problemi fisici che lo hanno condizionato tra la fine del 2023 e l'inizio dell'attuale stagione.L'azzurro, contro uno specialista della terra rossa, nel primo set subisce il break nel quarto game (1-3) ma è bravo a colmare subito il gap (3-3). Sul 5-5, il romano mette la freccia strappando il servizio al rivale e nel game successivo risale da 0-40, annulla 3 palle break e chiude la prima frazione 7-5. Nel secondo set, l'azzurro evita guai nel secondo game: altre 2 palle break annullate per il provvisorio 1-1.accelera e nei successivi 3 game mette a segno 2 break spaccando la partita: 6-2 e il torneo è suo. Ora, appuntamento al Masters 1000 di Montecarlo.