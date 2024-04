Logitech G | Presentata la tastiera da gioco PRO X 60 con tecnologia KEYCONTROL

Logitech G , brand di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nelle tecnologie da gaming, annuncia la tastiera da gaming Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED , una tastiera compatta, di livello professionale che garantisce uno spazio di manovra maggiore per le esigenze sempre più precise dei pro-gamer di oggi.

Gli atleti professionisti di esport richiedono le migliori attrezzature in assoluto per migliorare il livello. Il layout 60% è diventato sempre più popolare tra i professionisti perché lascia più spazio ai movimenti dinamici del mouse necessari per le competizioni FPS di alto livello. Una tastiera al 60% è più facile da posizionare perfettamente per ottenere le massime prestazioni, si adatta facilmente ad ogni setup ed è anche più facile da trasportare.

" La PRO X 60 è perfetta per chi ha bisogno di una tastiera in grado di adattarsi a qualsiasi configurazione e condizione. È anche facilissima da portare con sé quando si viaggia. La adoro ", ha dichiarato Michaela 'mimi' Lintrup, G2 Esports, Valorant.

Sebbene le tastiere di formato ridotto siano ottime per il gaming competitivo, possono essere prive di tasti critici di cui alcuni giocatori professionisti hanno bisogno. Per risolvere questo problema, la PRO X 60 introduce una nuova tecnologia innovativa, KEYCONTROL, che offre agli utenti possibilità di personalizzazioni ben superiori a quelle di una tastiera standard.

Abbiamo anni di esperienza nella progettazione e nella realizzazione di tastiere e switch destinati ai pro" , ha dichiarato Brent Barry, Head of Esports and PRO Series di Logitech G."Grazie alla nostra esclusiva collaborazione con i pro-player, abbiamo raccolto importanti intuizioni che hanno avuto un ruolo fondamentale nella progettazione della PRO X 60 e hanno evidenziato la necessità di KEYCONTROL. Questa nuova funzionalità ha tutto ciò che un Pro può desiderare: un layout compatto e portatile, unito a nuove tecnologie avanzate, tutte progettate per fornire il gear con le prestazioni necessarie per vincere."

KEYCONTROL è stato sviluppato per ampliare le capacità della tastiera oltre quelle di una tastiera full-size. Strumento di facile utilizzo attivato in GHUB, KEYCONTROL offre ai giocatori un numero significativamente maggiore di opzioni di personalizzazione, consentendo loro di assegnare fino a 15 funzioni per tasto e di adattare la tastiera al loro stile unico. In combinazione con G-SHIFT, una funzione avanzata che i giocatori possono assegnare a quasi tutti i tasti (come un tasto laterale del mouse a un'azione), i giocatori possono attivare il nuovo livello di tasti e ottenere un accesso rapido a qualsiasi tasto o comando direttamente sotto i tasti WASD o qualsiasi altro tasto programmabile sulla tastiera. Ciò significa che i tasti critici mancanti si trovano proprio dove servono, garantendo un accesso fulmineo ai comandi essenziali e spingendoi giocatori alla vittoria.

"Adoro la tastiera PRO originale, ma ora che il mio gioco si è evoluto, volevo qualcosa di più piccolo che mi permettesse di avere più spazio sulla scrivania per il mouse, senza perdere tutte le funzioni dei tasti" , ha dichiarato Emma "Emy" Choe, FlyQuest RED, CounterStrike 2,"Ora che ho la PRO X 60 con KeyControl, ho più spazio muovermi, pur potendo adattare il mio layout in modo da non perdere nessun tasto". Non vedo l'ora di usarla durante una competizione".

La PRO X 60 è inoltre dotata delle prestazioni e dell'affidabilità della tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G. La tecnologia wireless LIGHTSPEED è stata progettata per essere veloce come quella cablata, ma anche estremamente robusta, persino negli ambienti più difficili.

Quando un pro player partecipa a un torneo, spesso è circondato da migliaia di persone con dispositivi che generano radiofrequenze, come telefoni cellulari, telecamere di produzione e reti varie. Logitech testa LIGHTSPEED in una camera anecoica all'avanguardia che genera interferenze di radiofrequenza equivalenti per garantire il perfetto funzionamento del protocollo wireless LIGHTSPEED. I pro player possono essere certi che i loro clic e movimenti saranno registrati con precisione, consentendo loro di dare il meglio di sé.

"È importantissimo disporre di una connessione affidabile e veloce quando si è in gara, perché si vuole avere la minor quantità possibile di input lag quando si è in uno scenario competitivo. Avere una connessione wireless davvero veloce può fare la differenza tra vincere e perdere ai massimi livelli" , ha dichiarato Evan "Verhulst" Verhulst, TSM, Apex Legends.

La PRO X 60 è disponibile con gli switch GX Optical sia in configurazione tactile che linear, che offrono un'attuazione più rapida rispetto agli switch meccanici standard per un gioco più veloce. A differenza degli switch meccanici, gli switch GX Optical si attivano grazie alla potenza della luce e inviano istantaneamente il comando, eliminando il debounce richiesto dagli switch meccanici. Con precisione e velocità, il segnale viene emesso nel momento stesso in cui lo si attiva. Gli switch sono inoltre lubrificati in fabbrica e progettati per offrire un'esperienza di gioco e digitazione appagante.

Feature addizionali della tastiera PRO X 60:

Copritasti PBT a doppio scatto

Illuminazione LIGHTSYNC RGB

Switch per la modalità Game

Roller volume e controlli media

Bluetooth

Adattatore LIGHTPEED 2:1

Case per il trasporto semi-rigido

Prezzi e disponibilità

Disponibile in Nero, Bianco e Rosa, la tastiera da gamingPRO X 60 LIGHTSPEED Wireless è disponibile ora su LogitechG.com presso alcuni mercati selezionati al prezzo consigliato di 199€. Per maggiori informazioni, visitateLogitechG.com .