Logi PLAY DAYS: Logitech G celebra i 10 anni del G502 con offerte esclusive

In onore dell'iconico mouse da gaming G502, che segna un decennio di innovazione all'avanguardia nel settore dei videogame, Logitech G annuncia una nuova edizione dei Logi PLAY DAYS. In collaborazione con i rivenditori e gli e-tailer di tutta Europa, i #LogiPLAYDAYS offrono eccezionali promozioni con un risparmio fino al 40% su un'ampia gamma di articoli da gaming.

“I Logi PLAY DAYS sono un'opportunità entusiasmante per i gamer e gli streamer di sperimentare il meglio del gear gaming di Logitech G”, ha dichiarato il famoso creator @DanucD. “Che si tratti del celebre G502 o di altri performanti device, Logitech G continua a ridefinire l'esperienza di gioco”.

Alcune delle migliori offerte dei Logi PLAY DAYS Alcuni rivenditori ed e-tailer proporranno offerte esclusive sui prodotti Logitech G, come ad esempio:

“Tra le offerte più interessanti, il rinomato G502 regna sovrano”, ha dichiarato la streamer @MissRage. “Non c'è da stupirsi che questo mouse continui a innovarsi. Offre una miscela perfetta di semplicità per i principianti e precisione di livello professionale”.

In Italia, gamer & streamer potranno trovare queste e altre offerte da MediaWorld e su Amazon.

“I Logi PLAY DAYS sono l'occasione perfetta per immergersi nei migliori prodotti gaming ad alte prestazioni di Logitech G”, ha aggiunto il creator @Papfi. “Essendo un fedele utilizzatore del G502 da anni, posso affermare che nient'altro è all'altezza delle sue prestazioni e della sua affidabilità. Con ogni clic, mi immergo in un mondo di divertimento e azione, sapendo che con Logitech G sono in grado di sbloccare tutto il mio potenziale”.

“Go for the win! I Logi PLAY DAYS sono l'occasione perfetta per acquistare un meritato upgrade per la vostra postazione e per scoprire i prodotti di streaming più avanzati", ha dichiarato il vlogger @BenRowlands.

Nuovi prodotti

L'edizione di maggio dei Logi PLAY DAYS segue il recente lancio della nuova PRO X 60 di Logitech G, una tastiera compatta di livello professionale. Progettata in collaborazione con i migliori giocatori di esports del mondo, la PRO X 60 è progettata per vincere.

Logitech G ha anche appena lanciato le nuove edizioni bianche dei microfoni da gioco Yeti Orb e Yeti GX. Lo stile incontra l'audio di qualità per migliorare l'esperienza di gioco sia per lo streamer che per il suo pubblico.

Preparatevi per i PLAY Days e molto altro

“I Logi PLAY DAYS nascono per celebrare la cultura del gioco e dello streaming e per dimostrare il nostro continuo sostegno a tutte le community che condividono la nostra convinzione e la nostra passione per il potere del gioco”, ha dichiarato Yalcin Yilmaz, Vice President & Head of Europe di Logitech. “Poiché quest'anno ricorre il decimo anniversario del mouse da gaming più venduto al mondo, il G502 è al centro dei Logi PLAY DAYS di questa primavera e fa da preludio al nostro evento di punta Logi PLAY di settembre”.