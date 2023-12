LOGITECH G LANCIA LE CUFFIE WIRELESS ASTRO A50 X

LOGITECH G LANCIA LE CUFFIE DEFINITIVE PER IL CONSOLE GAMING- ECCO LE CUFFIE WIRELESS ASTRO A50 X



Queste cuffie offrono l'esperienza più completa per il gaming da console grazie alla nuova connettività PLAYSYNC e a prestazioni audio impareggiabili.



Logitech G, brand di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nell’innovazione degli accessori da gaming, svela oggi le Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED, cuffie da gaming wireless dotate di Base Station, quinta generazione delle acclamate ASTRO A50.

Le nuove ASTRO A5O X sono state progettate per offrire l'esperienza definitiva per console. Con le più avanzate innovazioni nel campo dell'audio e della connettività, le cuffie da gioco wireless ASTRO A50 X LIGHTSPEED + Base Station sono caratterizzate da:

Nuova tecnologiaPLAYSYNCper una connettività facile e veloce, che offre inoltre uno switch immediato tra XBOX, PS5 e PC con la semplice pressione di un tasto

Driver Audio PRO-G in Grapheneper prestazioni audio del massimo livello

Tecnologia Wireless 24-bit LIGHTSPEEDper performance di livello pro su console

" Nell'ultimo decennio, le A50 sono diventate un'icona delle cuffie da gaming grazie alla loro attenzione al design incentrato sul giocatore, all'audio di qualità superiore, oltre a comfort e durata superiori ai rivali",ha dichiarato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G . "Le nostre nuove A50 X elevano le prestazioni di queste amate cuffie a un livello ineguagliabile, combinando il design pluripremiato delle A50 con diverse nuove funzionalità e tecnologie avanzate che rivoluzionano davvero il gameplay ".

Comfort, sound, connettività, comunicazioni e compatibilità sono le chiavi che i giocatori cercano in un dispositivo audio. Le A50 X combinano il design delle A50 originali, le preferite dai giocatori console di tutto il mondo, con quattro importanti innovazioni nel mercato delle cuffie per console.

PLAYSYNC – SWITCH TRA LE PIATTAFORME CON UN SEMPLICE CLICK

La tecnologia PLAYSYNC, che unisce tutti i sistemi, è una novità assoluta nel settore e consente ai giocatori di collegare contemporaneamente Xbox Series X|S, PS5 e PC/MAC e di passare da un sistema di gioco all'altro con un semplice click. Quando si passa da una console Xbox a una PS5, PLAYSYNC cambia ciò che il giocatore vede sul televisore e ciò che sente nelle cuffie. Quando si passa al PC, PLAYSYNC cambia ciò che si sente nelle cuffie. In questo modo i giocatori possono decidere di passare facilmente all'esperienza di gioco che desiderano in qualsiasi momento.

A50 X è un sistema di base station e cuffie wireless composto da due parti che funziona direttamente con le console di gioco ad alte prestazioni e con i televisori 4K UHD che utilizzano la tecnologia HDMI 2.1. Utilizzando l'HDMI, la stazione di base dirige l'audio in modalità wireless alle cuffie A50 X, mentre passa il video della console al televisore senza influire sulla fedeltà della sorgente e su funzioni quali 4K 120Hz HDR, VRR e ALLM. Il risultato è un video ad alte prestazioni e a bassissima latenza.

Anche i segnali audio sono convogliati in modo intelligente su A50 X; con le cuffie agganciate alla Base Station, i segnali audio e video vengono trasmessi al televisore collegato. Quando i giocatori tolgono le cuffie, i segnali audio vengono reindirizzati automaticamente alle cuffie, migliorando la praticità e la versatilità tra esperienze di ascolto aperte o private.

AUDIO GAMING AL MASSIMO DELLE PERFORMANCE

Poiché il suono è una componente fondamentale nel gaming, il driver audio PRO-G GRAPHENE dell'A50 X è stato progettato con precisione con un diaframma in grafene da 40 mm dotato di sospensione live edge, per offrire prestazioni audio superiori imparagonabili al passato. Il nuovo driver offre miglioramenti nell'accuratezza della riproduzione del suono, nella precisione del tempo di trasmissione del segnale e nella riduzione della distorsione, consentendo ai giocatori di identificare più chiaramente gli elementi e di individuare più rapidamente la loro posizione quando si muovono rispetto al giocatore stesso.

Il grafene è un materiale rivoluzionario per la limpidezza dell'audio, i dettagli e la precisione dei tempi spaziali. Grazie a una rigidità armonica senza precedenti, questi driver audio riducono la distorsione e offrono alti e medi chiari e bassi ricchi.

Ottimizzato per i giocatori multipiattaforma che richiedono i massimi livelli di fedeltà audio e visiva e che esigono stile e design d'eccellenza, il sistema di cuffie A50 X è stato appositamente progettato per funzionare con le console di gioco ad alte prestazioni che utilizzano la connettività HDMI 2.1 e USB-C, consentendo ad A50 X di fornire audio non compresso con una fedeltà fino a 24 bit.

Il pannello di stato a LED integrato e la base di ricarica magnetica a scatto della Base Station A50 X mantengono la batteria delle cuffie sempre carica e pronta.

CONNETTIVITÀ WIRELESS LIGHTSPEED

La pluripremiata tecnologia wireless LIGHTSPEED a 24 bit di Logitech G è una soluzione di livello professionale in continuo miglioramento per la qualità del suono, l'affidabilità della connettività e l'efficienza della durata della batteria. La Base Station è dotata anche di connettivitàBluetooth® simultanea che consente ai giocatori di mescolare la chat di Discord con l'audio del gioco o di ascoltare la musica mentre si gioca.

MICROFONO FULL BAND AD ALTA RISOLUZIONE 48KHz

Le A50 X sono le prime cuffie Logitech G dotate di un microfono LIGHTSPEED integrato ad alta risoluzione a 16 bit e 48 kHz. Questa larghezza di banda aggiuntiva consente al microfono di catturare uno spettro sonoro molto più ampio, offrendo prestazioni, precisione e qualità senza pari in un microfono ad asta. Le A50 X consentono ai giocatori di controllare il mix gioco/chat su Xbox, PC e persino PS5 e di bilanciare il volume tra gioco e chat con i controlli auricolari.

CONTROLLO TOTALE

I giocatori possono ottimizzare e perfezionare l'esperienza audio di gioco con G HUB su PC e l'App Logitech G su dispositivi iOS/Android. È possibile controllare le preimpostazioni dell'equalizzazione delle cuffie o immergersi nell'equalizzazione completamente parametrica. Sfruttate la risoluzione estesa del microfono e selezionate le impostazioni di equalizzazione di qualità broadcast, controllando l'ambiente circostante con la riduzione del rumore.

I giocatori possono impostare il mixaggio dell'audio in uscita, specificare la quantità di sidetone, salvare le preimpostazioni personalizzate e altro ancora.

GIOCA PER ZERO

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED sono dotate di un minimo del 35% di contenuto riciclato post-consumo e l'imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC. Inoltre, le A50 X sono certificate CarbonNeutral, il che significa che finanziamo compensazioni di carbonio certificate di alta qualità per ridurre a zero l'impatto di carbonio del prodotto. Per ulteriori informazioni sui nostri sforzi di sostenibilità, visitateil nostro sito web .

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X + Base Station sono ora disponibili per il pre-order a 409,99 € sul sito Logitech G, e saranno disponibili presso i principali retailer nella prima metà del 2024.

