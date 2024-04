Arsenal-Bayern Monaco: probabili formazioni diretta tv e streaming

In vista dell'attesissimo incontro di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco, previsto per il 9 aprile 2024, ecco tutte le informazioni essenziali su formazioni probabili, canali TV e opzioni di streaming per non perdere un minuto di azione.

Probabili Formazioni

L'Arsenal, guidato da Mikel Arteta, si appresta ad affrontare il Bayern Monaco in una formazione che prevede un 4-3-3. La squadra inglese potrebbe scendere in campo con Raya tra i pali; White, Saliba, Gabriel e Tomiyasu in difesa; un centrocampo composto da Odegaard, Jorginho e Rice; e un attacco formato da Saka, Havertz e Martinelli.

Dall'altra parte, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel potrebbe rispondere con un 4-2-3-1, schierando Ulreich come portiere; una difesa con Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies; Kimmich e Goretzka a centrocampo; e un attacco con Gnabry, Müller, Coman dietro l'unica punta Kane.

Dove Vedere la Partita: TV e Streaming

Per i tifosi che desiderano seguire l'incontro in diretta, la partita sarà trasmessa su Sky Sport. Gli abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di godersi la partita in streaming tramite Sky Go, offrendo così un'opzione flessibile per chi non può essere davanti al televisore.

In alternativa, il match sarà disponibile anche su NOW TV e Infinity, ampliando le opzioni per gli spettatori di godersi l'azione dal vivo.

Questo scontro tra giganti del calcio europeo promette di essere un incontro imperdibile per i fan di tutto il mondo. Con entrambe le squadre che vantano formazioni stellari e la determinazione di avanzare nella competizione, l'attesa è palpabile.