GHOSTBUSTERS: IN ARRIVO LE ACTION FIGURES PER I 40 ANNI DEL FILM

Ghostbusters è uno dei film cult più amati degli anni '80. L'incredibile team di Acchiappafantasmi ha affascinato generazioni di grandi e piccoli, diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Per celebrare i 40 anni del primo film, Hasbro ha presentato la nuova linea di action figures dedicata ai protagonisti. La nuova linea Fright Features si ispira alla storica collezione Kenner. I quattro mitici Acchiappafantasmi vengono assediati da terrificanti mostri, soltanto utilizzando gli accessori contenuti nelle confezioni potranno catturarli!Una vera chicca è pronta a sfrecciare per le strade di New York. La nuova Ecto-1 della collezione Plasma Series sarà presto disponibile per tutti i fan. Per chi la volesse ammirare dal vivo in anteprima nazionale, da oggi al 7 aprile, presso la fiera Romics di Roma, la Ecto-1 sarà presente allo stand del Fan Club Ghostbusters Italia e presso lo spazio IED.