Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition per Nintendo Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed, l’adrenalinico action “caccia o infesta” 4v1 ideato dagli esperti dei multiplayer asimmetrici IllFonic, renderà disponibileil preordine dell'ambita Ecto Edition per Nintendo Switch il 28 settembre 2023 alle 18:00 . L'edizione digitale includerà tutti i quattro DLC e il gioco originale per $ 19,99 e sarà giocabile dal 19 ottobre 2023. Ci sarà anche un'edizione fisica, che arriverà a fine 2023, pubblicata dal nostro partner Nighthawk Interactive.

In Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray e Winston aprono la Caserma dei pompieri a te e alla nuova generazione di Ghostbusters. Questo è un gioco asimmetrico 4v1 in cui gli utenti giocheranno entrando a far parte di una squadra di nuovi Ghostbusters o impersonando un singolo Fantasma. Questo titolo non solo consente ai giocatori di godersi il gioco in solitaria o con un massimo di quattro amici, ma avrà anche una modalità per giocatore singolo online e offline, con gli altri personaggi gestiti dall’IA. Soprattutto, più si giocherà, più la storia verrà svelata (con filmati). Che si tratti di “cacciare o infestare”, il gioco è facile da imparare e divertente da giocare!









Ghostbusters: Spirits Unleashed può essere acquistato su: Nintendo Store Xbox Marketplace . Questo gioco ha il supporto completo per il crossplay.

