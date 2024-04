Tea e Ammagamma - evento a Mantova mercoledì 17 aprile 2024

La forma del futuro e il ruolo dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta trasformando la nostra società, ridefinendone tutti gli aspetti principali, dall’utilizzo dell’energia alla gestione del lavoro, con impatti reali e potenziali sulla vita quotidiana. Per affrontare questa tematica, gruppo Tea e Ammagamma Part of Accenture ospiteranno un evento pubblico intitolato "La Forma del Futuro" il 17 aprile 2024 alle ore 17:00 a Mantova, presso il Teatro Scientifico del Bibiena.

L'evento ha l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale nel dialogo su questa tematica, definendo che cos’è l’intelligenza artificiale, quali sono le sue prospettive future e l’impatto potenziale anche per il sistema delle multiutility. Il dialogo porterà a confronto punti di vista differenti, dal mondo delle imprese a quello della ricerca, entrando nel vivo dell’esperienza sul territorio realizzata dal gruppo Tea.

Dopo i saluti istituzionali iniziali, sul palco si alterneranno gli ospiti moderati dalla giornalista Angela Geraci del Corriere della Sera: Fabio Ferrari, fondatore di Ammagamma Part of Accenture, Marco Magnani, economista e docente di International Economics in Luiss Guido Carli a Roma e Università Sacro Cuore di Milano, Marko Bertogna, professore ordinario presso UNIMORE, amministratore e fondatore della spinoff HiPerT ( High-Performance Real-Time).

La seconda parte dell’evento verterà su un esempio innovativo di applicazione dell’AI nel ramo multiutility, il progetto GIANT, presentato da Massimiliano Fontanesi, responsabile della distribuzione gas di SEI - gruppo Tea, Christian Bassi, responsabile innovazione e Cloud gruppo Tea, e Alessandra Bruni, Direttore Customer Service di Automa, partner dell’evento. A chiusura dell’incontro, Francesca Fiocchi, Art & Design manager di Ammagamma Part of Accenture, presenterà il “Bestiario di intelligenza artificiale”, un libro che rende tangibile, comprensibile e divertente lo straordinario mondo dell’IA, sia per gli adulti che per i bambini.

“All’evento del 17 aprile presenteremo un caso concreto di intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici locali. La collaborazione tra la nostra società SEI e la Direzione IT interna ha, infatti, consentito di sviluppare per la rete di distribuzione del gas un progetto che rende il servizio ai cittadini più sicuro, efficiente e sostenibile sotto vari punti di vista. L’iniziativa - messa a punto con il partner tecnologico AUTOMA - consente di efficientare la gestione della rete gas attraverso la diminuzione delle perdite fuggitive, una corretta manutenzione predittiva, la riduzione degli sprechi energetici, il miglioramento dei processi di presidio e di intervento sulla rete”, spiega il presidente del gruppo Tea, Massimiliano Ghizzi.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Fondazione Symbola e Fondazione Univer Mantova. La partecipazione è libera, è possibile registrarsi scrivendo all’indirizzo: [email protected] .