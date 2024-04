Addio a Paola Gassman: il commosso omaggio del fratello Alessandro e il Mondo del Teatro in Lutto

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Paola Gassman, attrice di grande talento e figura emblematica del teatro italiano, deceduta all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata confermata da numerosi tributi e messaggi di cordoglio, tra cui spicca il commovente saluto del fratello, l'attore Alessandro Gassmann, che ha espresso il suo dolore e la sua ammirazione per la sorella attraverso un messaggio sui social media.

Alessandro Gassmann ha ricordato Paola come "la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica", sottolineando il profondo legame affettivo che univa i due fratelli e l'ammirazione reciproca. Il suo messaggio ha raccolto numerosi commenti di vicinanza e condoglianze da parte di amici, colleghi e ammiratori, evidenziando l'impatto che Paola Gassman ha avuto nel mondo del teatro e oltre.

Paola Gassman, figlia del leggendario attore Vittorio Gassman e dell'attrice Nora Ricci, ha dedicato la sua vita al teatro, distinguendosi per le sue interpretazioni intense e la sua capacità di dare vita a personaggi complessi e sfaccettati. La sua carriera è stata costellata di successi, sia sul palcoscenico che in alcune memorabili apparizioni televisive, e il suo contributo alla cultura italiana è stato ampiamente riconosciuto e celebrato.

Il Teatro Manzoni di Roma, dove Paola Gassman era attesa a maggio con lo spettacolo "Tutto per Lola", ha espresso il proprio dolore per la perdita di "una grande amica e una grande attrice", ricordando le numerose collaborazioni e l'affetto che legava l'attrice alla compagnia teatrale.

La scomparsa di Paola Gassman lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano, ma il suo ricordo e il suo lascito artistico continueranno a vivere attraverso le sue memorabili interpretazioni e il profondo impatto che ha avuto sul teatro e sulla vita di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e ammirarla.