Suicide Squad: Kill the Justice League disponibile la Stagione 1

La Stagione 1 è disponibile ora per i possessori di PlayStation 5,

Xbox Series X|S e PC

Warner Bros. Games e DC hanno rilasciato laStagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, un aggiornamento gratuito del contenuto scaricabile (DLC) disponibile per tutti i possessori di PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC (Steam e Epic Games Store).

La Stagione 1 presenta il Joker, nuovo membro della Task Force X dopo che Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, eKing Shark lo hanno salvato nel proprio Elseworld invaso da Brainiac. Questa versione alternativa dell'iconico supercriminale DC si unisce alla Squad come personaggio giocabile portando con sé il suo ineguagliabile caos e la sua pazzia, come si può vedere anche nel nuovo video che mostra una versione alternativa Elseworld del Principe clown del crimine.

Trovi il video ufficiale della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League – Scopri il Jokera questo link: https://youtu.be/4Rp5F4JRcvU

La prima stagione diSuicide Squad: Kill the Justice League include nuove incursioni e roccaforti, missioni, attività, oggetti cosmetici, scontri con varianti dei boss Justice League, e altro ancora. Durante i due episodi della stagione, gli utenti potranno giocare con nuovi equipaggiamenti ispirati ai supercriminali DC Spaventapasseri e Due-Facce, e nuove armi basate sul Cappellaio Matto, Merlyn, Dr. Psycho, Anti-Flash e Black Manta.

Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto d'azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori dell'acclamata serieBatman: Arkham, nel quale puoi da oggi impersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel),Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) eKing Shark (alias Nanaue) e il Joker, che a Metropolis sono impegnati nella missione impossibile di sconfiggere i più grandi super eroi DC del mondo, la Justice League.

Puoi scoprire come Amanda Waller ha arruolato i membri della Suicide Squad per questa pericolosa missione conSuicide Squad: Kill Arkham Asylum, la serie a fumetti prequel ufficiale del gioco. Disponibile ora nelle fumetterie e nei rivenditori online partecipanti all'iniziativa, ogni versione stampata della serie mensile di cinque numeri include un codice gratuito da utilizzare per riscattare un oggetto all'interno del gioco.