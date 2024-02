Suicide Squad: Kill the Justice League Recensione

Oggi vi parlo di un gioco, sparatutto d'azione in terza persona, sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Sto parlando di Suicide Squad: Kill the Justice League. Basato sul team di supereroi della DC Comics Suicide Squad, la Standard Edition del gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 2 febbraio 2024 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S il 2 febbraio 2024. Dopo l'uscita Suicide Squad: Kill the Justice League offrirà contenuti gratuiti stagionali post lancio per ampliare l'esperienza con nuovi personaggi giocabili, missioni, attrezzature, armi, oggetti decorativi, eventi nel gioco e molto altro, con cui i possessori potranno divertirsi gratuitamente, a partire da marzo 2024. La versione Games Store (PC) sarà disponibile il 5 marzo 2024. Il gioco segue la squadra di antieroi - Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark - mentre si imbarcano in una missione per fermare la Justice League, che è stata controllata dal signore della guerra alieno Brainiac. Dopo averlo giocato per svariate ore, ecco cosa ne peso nella recensione.

Storia

Caratterizzato da una storia originale ambientata nell'universo, Suicide Squad: Kill the Justice League ha luogo cinque anni dopo gli eventi di Batman: Arkham Knight. Il gioco inizia con Amanda Waller, capo dell'agenzia, che riunisce la Suicide Squad e affida loro un compito apparentemente impossibile, uccidere la Justice League. Crede che la Justice League sia stata corrotta da Brainiac e ora sia una minaccia per la Terra. Quindi i giocatori dovranno affrontaretutti corrotti da Brainiac. La Suicide Squad accetta con riluttanza la missione sapendo che, se falliscono, verranno uccisi. I quattro personaggi sono:, ex psichiatra e complice del Joker;, un abile tiratore scelto con una taglia sulla testa; Capitan Boomerang, un criminale australiano dotato di boomerang che possono essere usati come armi e King Shark, un uomo-squalo con un debole per la violenza. Durante la missione ladeve lavorare insieme per sconfiggere le forze di Brainiac e liberare la Justice League dal suo controllo. Dovranno anche affrontare i propri demoni personali e le rivalità, poiché non sempre sono la squadra più compatibile.

Gameplay

Harley Quinn, precedentemente conosciuta come Dr. Harleen Quinzel, è la sola e unica principessa clown del crimine e la più acrobatica del gruppo. Può' dondolarsi, grazie alla sua meccanica di presa ottenuta sgraffignando l'attrezzatura di Batman, per tutta la città. È una combattente ravvicinata che usa la sua mazza da baseball e il suo martello per eliminare i nemici. Può anche usare le sue doppie pistole per attaccare a distanza.

Deadshot, noto anche come Floyd Lawton, è uno dei cecchini più letali dell'universo DC in grado di librarsi in aria e sparare con precisione da qualsiasi punto del campo di battaglia grazie al suo zaino propulsore, ma che se la cava altrettanto bene negli scontri ravvicinati sparando con le sue armi da polso.

Capitan Boomerang, anche conosciuto come Digger Harkness, è un assassino australiano con un talento speciale nell'uso della sua arma omonima e che usa un guanto rubato Speed Force per teletrasportarsi dentro e fuori un combattimento a distanza ravvicinata.

King Shark, conosciuto anche come Nanaue, è un semidio mezzo squalo mezzo uomo che colpisce duro e usa la sua potente abilità di salto per balzare da un edificio all'altro e sconfiggere orde di nemici.

è ambientato nella città di, in un dettagliato open world che la rende viva e realistica. La città è un vasto ambiente strapieno dell'esercito di Brainiac con quartieri unici che richiedono modalità di gioco diverse in base alla missione o attività da svolgere. Si possono visitare tanti luoghi iconici come: il, la LexCorp, la Sala della Giustizia e molti altri. Ildel gioco è un mix di sparatutto in terza persona, combattimento corpo a corpo e risoluzione di enigmi. I giocatori possono passare da un membro all'altro dellain qualsiasi momento, ognuno dei quali ha le proprie abilità e stili di gioco unici.Oltre alle missioni principali della storia, il gioco presenta anche una serie di incarichi secondari che i giocatori possono completare per guadagnare ricompense. Queste missioni includono: salvataggio di ostaggi, distruggere i robot di Brainiac, eliminare membri di alto rango del suo esercito, ecc. I membri della Suicide Squad hanno un'ampia scelta di armi e abilità da personalizzare grazie a un sistema di progressione del personaggio avanzato che consente di potenziare armi, attrezzature e abilità per adattarle al proprio stile di gioco. Il gioco include anche oggetti decorativi per modificare l'aspetto dei personaggi giocabili, ma questi sono opzionali e non hanno alcun impatto sul gameplay.

Si possono anche utilizzare una varietà diin combattimento e nell'esplorazione. Questi gadget includono: mine remote che esplodono quando i nemici si avvicinano,che proteggono dal fuoco nemico,che possono essere utilizzati per raggiungere luoghi elevati e attraversare l'ambiente e gadget che hackerano i sistemi dei nemici. In Suicide Squad: Kill the Justice League i giocatori potranno chiedere l'aiuto di diversi alleati per personalizzare il gameplay. Ilè un trafficante d'armi che può aggiornarle, potenziarle, ecc. Può costruire edifici ispirati ai Laboratori S.T.A.R., AmerTek,e altre industrie. Gizmo è uno scienziato e inventore che può far atterrare veicoli armati volanti. Toyman è un genio della tecnologia che può potenziare l'equipaggiamento, hackerare le bombe al collo della Squad per aggiornare le abilità dei personaggi.è stata reimmaginata come una bambina che crea tossine biologiche che possono applicare effetti elementali alle armi e granate. Altri personaggi DC famosi, comee Lex Luthor, prenderanno parte alla campagna. In Suicide Squad: Kill the Justice League i giocatori possono scegliere se giocare da soli o in gruppo fino a quattro persone.

Ildi Suicide Squad: Kill the Justice League incoraggia una sana competizione attraverso le classifiche e la premiazione di un capo Squad al giocatore con ilpiù alto in ogni missione. I giocatori possono anche esprimere la propria personalità attraverso le opzioni di personalizzazione dei, come l'abbigliamento, le provocazioni e le emote. Inoltre, sono disponibili ricompense specifiche per la modalità cooperativa. In modalità solitaria è possibile cambiare personaggio in qualsiasi momento, anche durante il. In modalità, invece, i giocatori devono tornare allaper cambiare personaggio. I progressi, i punti esperienza e le ricompense vengono salvati indipendentemente dal modo in cui vengono ottenuti. Questo significa che i giocatori possono unirsi e separarsi liberamente senza perdere nulla. In modalità solitaria, i giocatori possono fornire ai compagni di squadra controllati dallal'equipaggiamento degli altri.

Contenuto Post Lancio Gratuito

La campagna principale di Suicide Squad: Kill the Justice League è solo l'inizio. Dopo l'uscita del titolo i giocatori potranno continuare a divertirsi con un contenuto post-lancio gratuito che includerà nuovi personaggi giocabili, missioni, attrezzature, armi, oggetti decorativi, eventi di gioco e altro ancora. Ogni stagione del contenuto post-lancio sarà incentrata su un personaggio DC diverso e si svolgerà in una realtà alternativa invasa da Brainiac, nota come Elseworlds. La stagione 1, che debutterà a marzo 2024, introdurrà l'iconico supercriminale DC Joker in una versione alternativa Elseworlds. Questa versione del Joker sarà dotata di un ombrello a razzo per volare, oltre a nuove tecniche di combattimento e armi. La stagione 1 introdurrà anche il sistema Episode Rank, un nuovo sistema di livellamento che permetterà ai giocatori di sbloccare nuovi oggetti da combattimento e missioni. Sconfiggendo le minacce principali a Metropolis i fan potranno personalizzare il proprio stile di gioco e affrontare le varianti di Brainiac. Per le future stagioni i fan potranno aspettarsi nuovi personaggi giocabili, nuovi ambienti giocabili, nuove armi, equipaggiamenti a tema, attività, aggiornamenti e molto altro ancora.

Comparto Tecnico

Ray tracing: ben ottimizzato con riflessi, ombre ed effetti di luce realistici.

Risoluzione: incredibilmente nitida e dettagliata.

HDR: migliora la gamma, i colori e il contrasto per immagini più vibranti e realistiche.

FPS: il gioco gira a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5, il che rende tutto molto più fluido e reattivo.

tecnicamente è un ottimo titolo. Sfrutta appieno le capacità grafiche dioffrendo immagini straordinarie che sicuramente non passano inosservate. Il gioco utilizza(modificato) ed è uno dei giochi visivamente più belli visti fino a oggi. I modelli dei personaggi sono incredibilmente dettagliati e glisono una festa per gli occhi. Anche il sistema di illuminazione del gioco è di prim'ordine e crea un'atmosfera dinamica e coinvolgente. Il gioco è ben ottimizzato e raramente soffre di cali di frame rate o problemi tecnici. L'ambienteè molto ampio e dettagliato e funziona senza problemi.è grande, dettagliata è realistica. Tuttavia non è esente da piccolie imperfezioni.Oltre alla fedeltà graficapresenta anche una serie di funzioni che lo rendono unico. Il controller DualSense è dotato ditattile che consente ai giocatori di sentire l'impatto delle loro azioni nel mondo di gioco. I trigger adattivi del controllerforniscono resistenza quando i giocatori premono i. Il comparto audio di Suicide Squad: Kill the Justice League è sicuramente di grande stile. Il gioco supporta l', che crea un paesaggio sonoro più coinvolgente che consente ai giocatori di sentire da dove provengono i suoni nel mondo di gioco. Ha una fantasticache si integra perfettamente con il gameplay ricco di azione. Anche gli effetti sonori sono ben realizzati e aiutano a creare un senso di peso e impatto. La recitazione vocale è eccellente e i quattro personaggi giocabili sononella nostra lingua in modo egregio.

Conclusioni

Voto 8.5/10

Gameplay ricco di azione

Personaggi divertenti e accattivanti

Mondo aperto e coinvolgente

Multigiocatore cooperativo

Contenuti post-lancio gratuiti

Missioni ripetitive

Problemini tecnici

Campagna breve

Nel complessoè un gioco divertente e ricco di azione che ha molto da dare specialmente ai fan dell'universo DC Comics. L'offerta confezionata da Rocksteady funziona bene e la resa generale dell'esperienza è molto soddisfacente. I punti di forza del gioco risiedono nella sua interpretazione unica del mito della, nel suo mondo aperto e coinvolgente e nel suocooperativo. Tuttavia, il gioco non è privo di difetti e ilripetitivo alla lunga potrebbe stancare. Per fortuna non mancheranno dei contenuti post-lancio gratuiti che potrebbero mettere le cose a posto, lato bug, allungando la vita del gioco di non poco.