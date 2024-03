Suicide Squad: Kill the Justice League, grandi novità nel nuovo trailer di gameplay

Il video rivela nuovi contenuti gratuiti della Stagione 1, tra cui Joker come nuovo personaggio giocabile disponibile il 28 marzo

21 marzo 2024– Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay e una roadmap aggiornata dellaStagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d'azione-avventura in terza persona recentemente uscito e sviluppato da Rocksteady Studios.

La prima stagione di contenuti post-lancio scaricabili (DLC) gratuiti sarà disponibile il28 marzo per tutti i possessori di Suicide Squad: Kill the Justice Leaguesenza alcun costo aggiuntivo. Per far continuare l'azione dopo la campagna principale, laStagione 1 vedrà i membri della Suicide Squad Harley Quinn, Deadshot,Captain Boomerang e King Shark teletrasportarsi in un Elseworld invaso da Brainiac per salvare e reclutare unJoker proveniente da una realtà alternativa. Questa versione dell'iconico supercattivo della DC sarà il nuovo personaggio giocabile a unirsi alla Task Force X, e porterà caos e confusione in squadra, insieme a una sana dose di esplosivi e un ombrello razzo con cui librarsi in aria e sorvolare la città. Inoltre, tutti i contenuti dellaStagione 1 saranno ambientati sullo sfondo di una versione Elseworld di Metropolis in continuo mutamento, con un panorama distorto che è stato reinventato su immagine diJoker.

La Stagione 1 diSuicide Squad: Kill the Justice League avrà anche due episodi dedicati, ciascuno con nuove incursioni e roccaforti, missioni e attività, armi tipiche dei super cattivi DC, attrezzature e oggetti cosmetici, scontri con varianti Brainiac dei boss, e altro ancora. L'episodio 1: Paura comincerà il 28 marzo con armi e attrezzature ispirate alle terrificanti tossine e veleni dello Spaventapasseri ed elementi legati a Cappellaio Matto, Merlyn e Dottor Psycho.L'episodio 2: Dualità uscirà come aggiornamento di metà stagione e introdurrà un nuovo tipo di missione, nuovi nemici potenziati da Lanterna Verde, nuovi set di equipaggiamento e armi basati sui supercattivi DC Due Facce, Black Manta e Anti-Flash.

Trovi iltrailer ufficiale del gameplay della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League a questo link:https://youtu.be/mmbr7Uasizs

Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto d'azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori dell'acclamata serie Batman: Arkham, nel quale si potràimpersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot(alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue), che a Metropolis saranno impegnati nella missione impossibile di sconfiggere i più grandi super eroi DC del mondo, la Justice League.