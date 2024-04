Omicidio a Padova - fermato il presunto assassino

Cronaca - Ritrovato stamattina a Villafranca Padovana (Padova) il corpo di un 32enne con una profonda ferita di coltello a un fianco. In zona è stato notato un uomo in fuga grazie ai cani delle abitazioni vicine che hanno svegliato l’intero quartiere dove abita anche un ispettore di polizia che si è affacciato dalla finestra notando il presunto killer tentare di scavalcare la recinzione di una casa. L’ispettore e la pattuglia del 112 giunta sul posto hanno trovato il presunto omicida nascosto tra le siepi. Le indagini dei carabinieri sono attualmente in corso.

Cronaca - I giudici della Prima Corte di Appello di Roma hanno assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di misura di rigore non consentita dalla legge per aver bendato Gabriel Natale Hjorth nella ... Continua a leggere>>