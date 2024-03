L’EVENTO KICKOFF DELLA MLS DI EA SPORTS FC MOBILE È ORA LIVE

EA SPORTS FC Mobile festeggia la nuova stagione MLS 2024 con un evento della durata di un mese che mostra la storia, il format, le squadre e i giocatori del campionato. A partire da oggi i fan possono vivere l’esperienza di MLS Kickoff, un evento in tre capitoli, giocando sfide quotidiane e partite in EA SPORTS FC Mobile per ottenere ricompense in-game.

Il primo capitolo introduce le due conference e le 29 squadre della MLS; il secondo mette invece in evidenza l'esclusivo format dei playoff della MLS con una mini serie di sfide per i giocatori; il terzo capitolo, infine, illustra le diverse epoche della storia della MLS per conoscere meglio il passato e il presente del campionato attraverso le impronte delle icone del football.

L'evento MLS Kickoff in FC Mobile permetterà ai giocatori di guadagnare oggetti da tutti i 29 club e di rivivere le loro epoche preferite della MLS con le ICONE e gli Eroi che hanno giocato nella lega in oltre 30 anni di storia. I seguenti ICONE ed Eroi saranno disponibili al lancio dell'MLS Kickoff, altri invece saranno rivelati man mano che l'evento proseguirà:

Founding Era

Landon Donovan



Lothar Matthäus



Hristo Stoichkov

Resurgence Era

David Beckham



Thierry Henry

Growing Era

Kaká



Didier Drogba

L'evento EA SPORTS FC™ Mobile MLS Kickoff si svolgerà da oggi 21 marzo a domenica 21 aprile.