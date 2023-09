L’APPROFONDIMENTO SU EA SPORTS FC MOBILE: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE PRIMA DI SCARICARE IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO PER AVERLO A PORTATA DI MANO





EA SPORTS FC Mobile sarà rilasciato ufficialmente il 26 settembre su App Store e Play Store per dispositivi Android e iOS. Per gli utenti già registrati, EA SPORTS FC™ Mobile sarà disponibile come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricarlo sui dispositivi. I giocatori che scaricheranno il gioco prima del 26 settembre otterranno lo status di Founder di FC MOBILE per sbloccare vantaggi, tra cui speciali oggetti in-game per EA SPORTS FC MOBILE al momento del lancio. Clicca qui per ulteriori informazioni sui Founder di EA SPORTS FC Mobile. Come annunciato ad agosto, Vinicius Jr. sarà la star di copertina di EA SPORTS FC Mobile, mentre i nuovi controlli intuitivi del gameplay introdurranno un nuovo livello di immersione per i giocatori. Il gioco offrirà un'esperienza calcistica autentica e senza precedenti sui dispositivi mobile, con più di 15.000 giocatori con licenza, 650 squadre e oltre 30 campionati, tra cui UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e molti altri. Di seguito alcune fra le caratteristiche principali di EA SPORTS FC Mobile. Gioco

EA SPORTS ha cambiato il modo in cui le persone giocano e si divertono attraverso il calcio, rivoluzionando le tecnologie più avanzate: per questo EA SPORTS FC™ Mobile offre un gameplay di altissimo livello in ogni partita. Ecco alcune delle caratteristiche del gameplay che i giocatori possono aspettarsi.

Impact Controls : Introduzione dello straordinario Power Shot, del potente Hard Tackle e del Knock On, che arriveranno per la prima volta su mobile.

Elite Shooting System: Profondità e strategia di gioco rinnovate grazie al contesto di tiro, ai calci piazzati e all'aggiornamento delle animazioni della fisica della rete.

True Player Personality: I giocatori si distinguono come mai prima d’ora, grazie al migliorato Attribute Impact e agli autentici Star Player Run Styles.

Dynamic Game Speed: Il gameplay è diversificato grazie agli aggiornamenti sulla velocità e sul dribbling, con un equilibrio perfetto fra difesa e dribbling.

Balancing and Bug Fixes: Sono stati apportati miglioramenti al bilanciamento delle abilità di movimento, dei cross e dei colpi di testa, all'IA del portiere e alle condizioni di metà campo.



Scopri ulteriori dettagli sul gameplay qui.



Audio video

EA SPORTS FC™ Mobile sta ricevendo nuovi e straordinari aggiornamenti audio e video per creare un'esperienza calcistica autentica e senza precedenti per i giocatori sui dispositivi mobile.

Il gioco offrirà ampi aggiornamenti visivi per aiutare i giocatori a immergersi nel gioco. Da un'esperienza di broadcast rinnovata grazie a nuove angolazioni della telecamera del gameplay, alla regia dei calci piazzati e ai migliorati replay dei gol, i giocatori si sentiranno coinvolti in prima persona nella partita. Gli aggiornamenti includono:

Nuove angolazioni della telecamera : La nuovissima EA SPORTS™ Camera offre un aspetto e un'atmosfera più broadcast, permettendo ai giocatori di apprezzare l'atmosfera da stadio come mai prima d'ora. Le nuove telecamere per i calci piazzati, compresi i calci piazzati diretti, i calci piazzati tattici e persino i calci di rinvio, sono state adattate alla piattaforma mobile in modo che i giocatori possano disegnare i loro movimenti con maggiore cura. Sono stati aggiunti anche dei replay migliorati dei gol, in modo che i giocatori possano festeggiare le loro mosse rivedendole attraverso accattivanti telecamere Replay.

Dynamic HUD: Abbiamo anche rinnovato l'HUD mostrato durante la partita per visualizzare informazioni reattive e personalizzate e migliorare ulteriormente l’esperienza immersiva dei giocatori. L'HUD dinamico ora simula i broadcast dei campionati più importanti con una fedeltà maggiore.

Updated Stadium Graphics: Abbiamo apportato miglioramenti significativi alla qualità visiva degli stadi, rinnovandoli con maggiori dettagli e realismo. Dall'erba del campo migliorata, alla folla più dettagliata, ai pannelli pubblicitari dinamici dei giocatori. EA SPORTS FC™ Mobile offre una serie di aggiornamenti audio per far sentire i giocatori come se fossero in campo. Dal rumore della palla che colpisce la rete dopo un tiro potente al boato della folla quando i giocatori si avvicinano alla porta, abbiamo migliorato gli effetti sonori per offrire un'esperienza di gioco davvero coinvolgente. Gli aggiornamenti includono: Aggiornamenti dei commenti : I giocatori potranno godere di un commento più autentico che dà vita al broadcast. Sono state incluse una serie di reazioni e analisi in tempo reale con la telecronaca per aggiungere ancora più profondità all'esperienza di gioco dei giocatori.

Aggiornamenti dello stadio : Abbiamo aggiunto un gran numero di funzioni per creare l'esperienza mobile più autentica di sempre. Dai cori specifici per ogni squadra agli annunciatori dello stadio, fino al suono migliorato dei goal, ogni caratteristica è più potente che mai. Grazie a Dynamic Crowd i giocatori possono inoltre sentire il tifo della folla intensificarsi quando si avvicinano al gol.

Scopri ulteriori dettagli sugli aggiornamenti audio e video qui.



Spogliatoio

Lo spogliatoio di EA SPORTS FC Mobile è una nuova caratteristica, specificamente incentrata sul tema della personalizzazione, per rendere l'esperienza di ogni giocatore più personale che mai.

I giocatori potranno personalizzare la propria squadra e i propri giocatori per adattarli al loro stile preferito. I giocatori potranno poi cambiare i numeri di maglia e l'aspetto delle star, compresa la lunghezza dei calzini, la lunghezza delle maniche e la larghezza della maglia.

In Club Identity, i tifosi possono inserire il loro tocco personale in Ultimate Team™ scegliendo lo stemma del club, il logo dell'utente, il pallone e le emoticon.

