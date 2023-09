IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO A PORTATA DI MANO CON EA SPORTS FC MOBILE





EA SPORTS FC Mobile presenta un gameplay migliorato e la True Player Personality per riflettere le caratteristiche autentiche dei giocatori, disponibile da subito per il download su dispositivi iOS e Android.

EA celebra il rilascio di EA SPORTS FC Mobile, segnando un nuovo inizio per il futuro del calcio su piattaforme mobile. EA SPORTS FC Mobile è ora disponibile per il download su App Store e Play Store per dispositivi iOS e Android. Per la community mobile esistente, composta da oltre 100 milioni di utenti attivi, EA SPORTS FC Mobile sarà disponibile come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricala sui dispositivi.

SCARICALA ORA: iOS/App Store | Android/Google Play Store

EA SPORTS FC Mobile offre un'esperienza di calcio autentica e unica sui dispositivi mobile e presenta più di 15.000 giocatori con licenza completa, oltre 650 squadre e più di 30 campionati, tra cui UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e molti altri. La True Player Personality è il fulcro che crea l’autenticità nel gioco, riflettendo le caratteristiche dei giocatori con i punti di forza e di debolezza distinti che diversificano il gioco e la costruzione della squadra.

"Mentre entriamo in questa nuova era con EA SPORTS FC, siamo intenzionati a incontrare la nostra community globale di giocatori per offrire ampia scelta ai giocatori e creare le esperienze calcistiche più coinvolgenti e autentiche disponibili", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "EA SPORTS FC Mobile è la chiave per sbloccare un nuovo livello di coinvolgimento, per arricchire l'ecosistema FC per i nostri giocatori e continuare il nostro percorso verso un futuro incentrato sui tifosi".

Mobile Gameplay con High Impact e Speed

La Dynamic Game Speed, che porta equilibrio fra difesa e dribbling, si manifesta in un gameplay composto e mobile-friendly, offrendo ai giocatori più tempo per prendere decisioni e diversificare lo stile di gioco. Con Elite Shooting System i tipi di tiro sono realizzati in modo da risultare unici e perfetti, ognuno con il proprio carattere e obiettivo per mettere i giocatori nelle condizioni di segnare.

EA SPORTS FC Mobile introduce un nuovo livello di immersività per comandare il campo con i nuovi Impact Controls, incentrati su tre aree:

Power Shot: il Power Shot è il tipo di tiro più potente nel gioco, ma con un meccanismo di rischio/ricompensa. La durata dell'animazione di un Power Shot è molto più lunga rispetto a quella di un tiro normale e mette il giocatore a rischio di essere placcato durante l'esecuzione del tiro. Riuscire a sferrare un Power Shot non è solo bello da vedere, ma anche estremamente soddisfacente!

Hard Tackle: Gli Hard Tackles sono dei tackle potenti e prolungati, che permettono ai giocatori di schiacciare gli attaccanti o di bloccare un tiro all'ultimo secondo. Con gli Hard Tackle difensori possono eseguire tackle più veloci e potenti.

Knock On: Sbloccate la velocità massima durante i dribbling e staccatevi dai difensori o create lo spazio per andare al tiro. Il Knock On e il nuovo Hard Stop sono stati aggiunti a FC Mobile come mosse abilità di squadra, consentendo di personalizzare il controllo della direzione a piacimento.

"Concentrandoci su ciò che rende speciale il gameplay mobile con i nostri controlli migliori, abbiamo creato un'esperienza di calcio accessibile a tutti i giocatori e a tutti i livelli", ha dichiarato Lawrence Koh, VP, EA SPORTS FC MOBILE. "Con True Player Personality che porta le caratteristiche autentiche dei giocatori nel gioco, incoraggiamo la nostra community di giocatori a scoprire il proprio stile di gioco e a celebrare la gioia della gloria insieme alle loro stelle del calcio preferite".

Provate l’esperienza della UEFA Champions League

Vivete un'esperienza autentica con la nuova modalità Torneo di UEFA Champions League. Assumete il controllo di uno dei club qualificati, giocate per vincere la fase a gironi, avanzate nella fase a eliminazione diretta e gareggiate per sollevare il trofeo in finale!

Una nuova grafica e sensazioni nuove

Una coinvolgente esperienza di gioco in EA SPORTS FC Mobile porterà la community dei giocatori più vicina che mai al Gioco Più Bello del Mondo, grazie a nuovi aggiornamenti visivi e audio, tra cui una nuovissima esperienza di broadcast con introduzione alla partita e un'ampia telecamera che riproduce l'atmosfera da stadio. Una serie di nuove opzioni per la telecamera dei calci piazzati, abbinate a un audio migliorato con commenti dinamici e i cori delle tifoserie renderanno unici i momenti chiave sul campo.

Lo Spogliatoio offrirà ai tifosi più opzioni per personalizzare la squadra e i giocatori in base al loro stile preferito. Le opzioni comprenderanno la regolazione dei numeri di maglia e dell'aspetto dei giocatori più importanti, tra cui la lunghezza dei calzini, la lunghezza delle maniche e della camicia. Altrove, in Club Identity, i fan possono aggiungere il loro tocco personale in Ultimate Team scegliendo lo stemma del club, il logo dell'utente, il pallone e le emoticon.

Anche l'intera interfaccia utente è stata rielaborata per riflettere il marchio EA SPORTS FC Mobile. Dalle immagini di sfondo alle animazioni, alle icone e ai caratteri, il percorso visivo risulterà fresco e moderno mentre i giocatori si emozionano prima di scendere in campo.

Founders Pack

Gli utenti che accederanno a EA SPORTS FC Mobile tra il 26 settembre e il 30 novembre 2023, avranno anche l'opportunità di aggiudicarsi un ambito oggetto di gioco ambassador dal Founders Pack*:

Real Madrid CF’s Vinícius Júnior

Manchester City F.C.’s Erling Haaland

Liverpool F.C.’s Virgil van Dijk

Tottenham Hotspur F.C.’s Son Heung-min

Real Madrid CF’s Jude Bellingham

Liverpool FC’s Diogo Jota

Manchester City F.C.’s Jack Grealish

Juventus’ Federico Chiesa

Chelsea F.C.’s Enzo Fernández

Borussia Dortmund’s Youssoufa Moukoko

EA SPORTS FC Mobile si unisce a EA SPORTS FC 24, che verrà presentato il 29 settembre, segnando un nuovo inizio per il futuro del calcio, per connettere centinaia di milioni di fan attraverso console, cellulari, prodotti online ed esports.

