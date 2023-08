EA MOSTRA UN NUOVO GAMEPLAY DI EA SPORTS FC MOBILE

EA SPORTS celebra Vini Jr. come prima stella di copertina di EA SPORTS FC MOBILE, annuncia funzioni innovative per far crescere la comunità mobile esistente di oltre 100 milioni di utenti attivi e porta EA SPORTS FC™ONLINE ai XIX Giochi Asiatici come disciplina medagliata.

Guardate il trailer di presentazione qui

Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato EA SPORTS FC MOBILE, il cui lancio globale è previsto per il 26 settembre, il nuovo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo per dispositivi mobili caratterizzato da controlli di gioco intuitivi che introdurranno un livello di immersione mai visto prima. Per i giocatori già presenti, EA SPORTS FC MOBILE sarà rilasciato come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricare il gioco sui dispositivi.

Come rivelato all'inizio di questa settimana su Instagram, l'ala del Real Madrid Vini Jr. farà il suo debutto come prima cover star di EA SPORTS FC MOBILE. I fan di Vini Jr. potranno sperimentare il suo tipico stile di corsa, portato in vita nel gioco grazie alla True Player Personality, enfatizzata dai migliorati Impact Controls, che permetteranno ai giocatori di prendere il controllo del campo per mostrare le proprie abilità di playmaking.

"Sono entusiasta di essere la cover star di EA SPORTS FC MOBILE e non vedo l'ora di condividere questa emozione con i fan di tutto il mondo", ha dichiarato Vini Jr. "Il calcio è più di un semplice sport, e fare la mia parte per invitare più persone a questa celebrazione del calcio è un sogno".

EA SPORTS FC™MOBILE immergerà i giocatori in un gameplay di altissimo livello, con caratteristiche fondamentali tra cui:

True Player Personality: I giocatori più riconoscibili al mondo prendono vita con True Player Personality. Gli stili di corsa tipici, il posizionamento prima di calciare un rigore e le esultanze di alcuni giocatori portano EA SPORTS FC MOBILE a un nuovo livello di autenticità.

Dynamic Game Speed : velocità di gioco tattile e mobile-first, che attribuisce ai giocatori una maggiore personalità e un maggiore impatto sul campo.

Elite Shooting System : Il rinnovato sistema di tiro permette ai giocatori d'impatto di apparire sul tabellone dei marcatori e di lasciare il segno. Sentitevi ricompensati quando prendete decisioni di tiro intelligenti sia all'interno sia all'esterno dell'area di rigore, su cross o al volo. Prendete il controllo dei vostri attaccanti preferiti e portate la vostra squadra alla vittoria.

Controlli di impatto:

Tiro di potenza : Scatenate un tiro ad alta potenza che lascia i portieri a bocca aperta. Caricate il tiro quando siete in area per sfruttare tutto il potenziale del tiro di potenza. Bilanciate il rischio e la ricompensa del tiro di potenza per distruggere l'avversario e passare in vantaggio.



Dribbling infallibile : Portate i vostri dribblatori alla massima velocità. Sfruttate la linea difensiva alta dell'avversario facendo avanzare i vostri attaccanti veloci in modo fluido. I dribbling con i veri velocisti acquistano una sensazione del tutto nuova.



Scivolata decisa : Fate sentire la vostra presenza e affermate il vostro dominio in difesa e a centrocampo con una scivolata decisa. Togliete la palla agli attaccanti avversari o bloccate la palla all’ultimo momento grazie alle nuove scivolate decise.

"Siamo incredibilmente entusiasti di invitare i giocatori su mobile, online e console a unirsi a noi mentre iniziamo questo nuovo viaggio per Il Gioco Più Bello del Mondo con EA SPORTS FC", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "La nostra attenzione è rivolta a soddisfare la nostra grande community di giocatori, dovunque essi si trovino e in qualsiasi modo giochino, attraverso il nostro ecosistema EA SPORTS FC, e stiamo applicando questa prospettiva ad altre esperienze che saranno annunciate presto".

Per inaugurare una nuova era su EA SPORTS FC™MOBILE, i giocatori da mobile sono invitati a diventare Founder di FC MOBILE prima del lancio del gioco attraverso l'app attuale, senza doverla riscaricare. I giocatori che parteciperanno all'evento Founders dal 24 agosto al 26 settembre 2023, otterranno lo status di Founder di FC MOBILE per sbloccare diversi vantaggi, tra cui oggetti speciali per i giocatori di EA SPORTS FC™MOBILE al momento del lancio. Ulteriori dettagli saranno rivelati qui .

Altre notizie riguardanti EA SPORTS FC sono state condivise con l'annuncio rivoluzionario di EA SPORTS FC™ ONLINE, che ha raggiunto più di 53 milioni di giocatori in Corea, Cina, Thailandia e Vietnam. Essendo l'esperienza di gioco di calcio free-to-play per eccellenza in Asia, EA SPORTS FC ONLINE sarà anche riconosciuto come disciplina ufficiale medagliata ai XIX Giochi Asiatici, che si terranno ad Hangzhou nel corso dell'anno.

EA SPORTS FC™MOBILE e EA SPORTS FC™ ONLINE si uniranno a EA SPORTS FC™24 per segnare un nuovo inizio del futuro del calcio, con l’obiettivo di unire centinaia di milioni di fan attraverso le console, i cellulari, la modalità online e i prodotti esports.