LA FESTA DEL PAPÀ CON IDEE REGALO LEGO

Questa Festa del Papà, il Gruppo LEGO invita a celebrare le passioni dei papà con regali che stimolano la creatività. Dalle piste di Formula 1 alle galassie lontane, passando per icone della fotografia e del cinema, il Gruppo LEGO offre una gamma di set perfetti per sorprendere i papà di ogni età. Per gli appassionati di motori, sono numerosi i set che rappresentano repliche dettagliate di alcune delle più celebri auto da corsa:

Gli amanti della fotografia saranno affascinati dalla Fotocamera Polaroid OneStep SX-70, una replica nostalgica del classico istantaneo. Per i papà fan del mondo Marvel, il set della Maschera di Spider-Man è un tributo alla creatività e al coraggio di Spider Man. Gli appassionati di cinema di fantascienza troveranno irresistibile il set Dune Atreides Ornitottero Reale, direttamente dal pianeta desertico di Arrakis, e per i fan di Star Wars il Millennium Falcon offre un'avventura costruttiva epica, per rivivere le scene iconiche della saga. Tutti i prodotti sono disponibili nei LEGO Store e su LEGO.com, insieme ad altri set perfetti per gli interessi e le passioni di ogni papà.