GTA Online: Declasse Impaler SZ Sedan

Fai sciogliere gli pneumatici della nuova berlina, la Declasse Impaler SZ

Primi dettagli su una nuova opportunità in arrivo, ricompense doppie nelle missioni della storia di Casinò e negli incarichi del casinò e altro ancora

Incendia la scena delle gare drag con la nuovaDeclasse Impaler SZ, solida berlina di giorno, minaccia nelle gare clandestine di notte. LaImpaler SZ (berlina) è ora disponibile presso Southern San Andreas Super Autos, oltre a essere esposta nell'autosalone Luxury Autos.

Una nuova opportunità

Da quando è stato bruscamente allontanato dalla posizione di capo della sicurezza del Casinò e Resort Diamond, Vincent Effenburger non è rimasto con le mani in mano. Il titolo di guardia giurata più prodigiosa del Rockford Plaza gli stava decisamente stretto e, dopo essere stato assunto come poliziotto nell'LSPD, ha scoperto quanto la corruzione pervada ogni fibra di Los Santos.Vincent è intenzionato a chiedere il tuo aiuto, quindi si metterà presto in contatto con te. Ancora poche, brevi settimane, e le indagini potranno iniziare in GTA Online.

Bonus nelle missioni del casinòAiuta Agatha Baker a mantenere elevata la reputazione del Casinò e Resort Diamond contrastando un'acquisizione ostile nellemissioni della storia di Casinò o contattandola direttamente per chiederle di assegnarti degliincarichi del casinò. In entrambi i casi otterrai GTA$ e RP doppi (o addiritturaquadrupli, per gli abbonati a GTA+) fino al 28 febbraio.I proprietari di un attico di lusso al Casinò e Resort Diamond possono accedere alle missioni della storia di Casinò direttamente dall'ufficio della signora Baker al piano del casinò. Inoltre, porta a termine tre incarichi del casinò per completare la sfida settimanale e ricevere 100.000 GTA$ extra.

GTA$ e RP tripli nella serie di modalità Competizione al Diamond

Questa settimana gareggia in modalità competitive tanto rischiose quanto remunerative ambientate nel complesso dedicato all'intrattenimento più noto di Los Santos per guadagnare ricompense triple: la serie di modalità Competizione al Diamond ti aspetta.

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze

Usa il computer del tuo sfasciacarrozze per ottenere maggiori informazioni sui bersagli di questa settimana: Bravado Buffalo EVX (muscle car), Declasse Mamba (sportiva classica) e Weeny Issi Rally (SUV). Dopo aver selezionato il bersaglio, pianifica il furto con l'aiuto di Jamal e della parete di pianificazione.

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

L'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills è una finestra sulla vita che vorresti. Questa settimana, per esempio, consente di dare un'occhiata più da vicino alla nuova Declasse Impaler SZ (berlina) e allaFathom FR36 (coupé).Nell'Autoraduno di LS, il veicolo di prova premium di Hao della settimana è la versione potenziata dellaDeclasse Vigero ZX (muscle car), pronta a divorare la strada.Il veicolo trofeo dell'Autoraduno di LS della settimana è la Ocelot Pariah (sportiva). Per vincerla, piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS. Fai un salto all'area di prova dell'Autoraduno per fare gratuitamente qualche giro sulla Declasse Vigero (muscle car), sulla Vapid Bullet (supercar) e sullaInvetero Coquette (sportiva).Il primo premio della ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond è l’Übermacht Rebla GTS (SUV).

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Metti le mani sulle seguenti vetture acquistandole dall'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon finché sono ancora disponibili:

Vysser Neo (sportiva)

Enus Paragon R (sportiva, 30% di sconto)

Annis Hellion (fuoristrada, 30% di sconto)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica, 30% di sconto)

Vapid Peyote Gasser (muscle car, 30% di sconto)

Chat vocale

Dall’uscita di The Chop Shop, la chat vocale è automaticamente disattivata. Puoi modificare questa impostazione nella sezione Impostazioni del menu di pausa. Con un aggiornamento recente abbiamo aggiunto le piattaforme PS4 e Xbox One al testing della moderazione della chat vocale, che vanno a unirsi a PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più sui nostri piani in merito alla moderazione della chat vocale, clicca qui.

GTA+Abbonati a GTA+ per far salire di livello la tua esperienza di GTA Online e ricevere i seguenti vantaggi fino al 6 marzo:

Ottieni una Ocelot Jugular (sportiva) gratis dall'autosalone del Vinewood Car Club

Vernice Camaleonte Rosa tenue perla e vernice per cerchioni Camaleonte Rosa prismatico perla

Giacca Spezzacuori, Cappellini Spezzacuori, Camicia e Pantaloni capodanno lunare neri e Camicia e pantaloni capodanno lunare rossi

GTA$ e RP doppi negli incarichi del casinò e nelle missioni della storia di Casinò, 40% di sconto sull'attico di lusso del casinò

In più, un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, la possibilità di scaricare e giocare a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e altro ancora. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sulsito di GTA+.

SCONTI

Decorazioni per l'attico di lusso presso il negozio del casinò - 30% di sconto

Enus Paragon R (sportiva) - 30% di sconto

Annis Hellion (fuoristrada) - 30% di sconto

Übermacht Zion Classic (sportiva classica) - 30% di sconto

Vapid Peyote Gasser (muscle car) - 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Tirapugni | Cannone a rotaia | Fucile pesante (25% di sconto) | Fabbricavedove | Moschetto | Fucile avanzato (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile di precisione | Gas lacrimogeno | Tubi bomba | Molotov | Giubbotto antiproiettile