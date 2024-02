Sony presenta SEL2450G: obiettivo G Lens compatto

Sony ha annunciato oggi il lancio di un nuovo obiettivo a (Alpha) full-frame 35 mm compatto ad attacco E. Si tratta dello zoom standard FE 24-50MM F2.8 G (SEL2450G), con apertura massima di F2.8 lungo l’intero range focale. Nonostante le dimensioni ridotte e il peso contenuto, è in grado di offrire l’eccellente risoluzione e i suggestivi effetti bokeh che ci si aspetta da un obiettivo G Lens ad apertura F2.8. Con una lunghezza focale che va da 24 mm a 50 mm, consente di ottenere immagini di qualità sorprendente, che si tratti di scatti quotidiani, ritratti o video. In più, offre la comodità di un obiettivo compatto, che occupa poco spazio e si trasporta facilmente.

Caratteristiche principali di SEL2450G

Grazie a un design ottico e meccanico sofisticato, è stato possibile mantenere dimensioni compatte: diametro filtro di f67 mm, diametro massimo di 74,8 mm, lunghezza di 92,3 mm e peso di circa 440 g.

Grazie alla disposizione di quattro lenti asferiche e due elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) che permettono di ridurre le aberrazioni cromatiche e di assicurare un’elevata risoluzione da un angolo all’altro dell’immagine, è possibile ottenere immagini nitide e dettagliate a qualsiasi lunghezza focale .

SEL2450G presenta un’apertura circolare a undici lamelle che, insieme all’ottimizzazione dell’aberrazione sferica, consente di ottenere il morbido e splendido effetto bokeh tipico degli obiettivi della serie G. E, con una distanza minima di scatto di 0,19 m (AF) in grandangolo e un ingrandimento massimo di 0,30x (AF), SEL2450G consente di ottenere primi piani di elevata qualità.

L’attenzione alla qualità è altrettanto evidente nell’AF (auto focus) dotato di due motori lineari, che garantisce alta velocità, massima precisione, prestazioni di tracking affidabili e una messa a fuoco silenziosa. L’obiettivo supporta lo scatto continuo ad alta velocità con funzione di tracking AF/AE in grado di raggiungere 120 frame al secondo, se montato sulla mirrorless full-frame Alpha 9 III di Sony. Per chi desidera prestazioni video di alto livello, il tracking AF assicura il controllo di messa a fuoco necessario per registrare filmati a frame rate elevati in 4K a 120p o in FHD a 240p, oltre a supportare la stabilizzazione d’immagine interna al corpo macchina in Active Mode così da realizzare riprese ferme anche mentre si cammina. La compatibilità con la compensazione dell’effetto “breathing” sul corpo macchina contribuisce a offrire risultati video di elevata qualità, mentre la funzione MF a risposta lineare assicura una messa a fuoco manuale intuitiva, sempre nel segno della più alta qualità d’immagine.

SEL2450G è dotato di funzioni che ne consentono un facile utilizzo e un controllo completo, come il pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile, la ghiera del diaframma con interruttore ON/OFF e l’interruttore per la modalità di messa a fuoco. Inoltre, l’obiettivo è progettato per resistere alla polvere e all’umidità, grazie a un rivestimento protettivo al fluoro, che impedisce allo sporco di aderire alla superficie anteriore dell’ottica.

Disponibilità

Il nuovo SEL2450G sarà disponibile in Aprile presso i rivenditori autorizzati di Sony in tutta Europa.

È possibile consultare una serie di stories esclusive, video e nuovi appassionanti contenuti realizzati con le fotocamere di ultima generazione e con altri prodotti di Sony qui. L’hub fotografico europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta dettagliatamente novità di prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato degli eventi Sony in ciascun Paese.

Per guardare il video prodotto dedicato a SEL2450G fare clic qui: https://youtu.be/UZTPZoIfVfk