Ilary Blasi e Bastian Muller: Fuga Romantica in Sudafrica... la borsa da 30.000 euro!

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva, ha recentemente intrapreso un viaggio in Sudafrica insieme al compagno Bastian Muller. La coppia ha scelto questa destinazione per una pausa romantica e rilassante, alternando momenti di puro relax sulle spiagge incantevoli, come Clifton Beach vicino al Capo di Buona Speranza, a giornate di esplorazione, come la visita al Penguin Park.

Durante il soggiorno, hanno anche goduto di una serata speciale nel ristorante gourmet Asoka di Città del Capo, dove Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black, impreziosito da una mini borsa Kelly di Hermès, un accessorio di lusso dal valore di circa 31.232 euro. Questo modello, chiamato così in onore dell'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly, è uno dei più celebri della Maison francese e molto raro, solitamente acquistabile su siti di seconda mano.

Il viaggio in Sudafrica segue altri viaggi recenti della coppia, che ha visitato diverse destinazioni mondiali, tra cui Parigi, Marocco, Thailandia, Turchia e Brasile. Queste vacanze sono state immortalate e condivise attraverso post e storie su Instagram, mostrando i momenti felici trascorsi insieme.

Ilary Blasi, che ha da poco promosso il suo documentario "Unica" e pubblicato il libro "Che stupida", ha scelto di staccare la spina prima di affrontare la prossima udienza legata alla separazione dall'ex marito Francesco Totti. La vacanza è stata quindi un'occasione per allontanarsi dalle tensioni e godersi la compagnia del partner in un contesto di serenità e bellezza naturale.