Ilary Blasi: Tapiro d'Oro, Frecciatine e Novità sul Divorzio Totti

Ancora una volta Ilary Blasi è al centro dell'attenzione a causa del suo recente incontro con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, il famoso tg satirico in onda dal 25 settembre 2023 su Canale 5. Durante l'incontro, la conduttrice romana è stata premiata con un altro "Tapiro d'Oro". Tutto ciò ha generato grande interesse sui social, dove Blasi ha condiviso anticipazioni sulla notizia e ha lanciato frecciatine ironiche.

Nella prossima puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5, Ilary Blasi tornerà a essere uno dei protagonisti del programma. Nonostante la sua convinzione che il "Tapiro d'Oro" fosse un errore, sembra che la conduttrice continui a essere al centro dell'attenzione.

Una frecciatina a Staffelli: "Valerio, sei sicuro che era per me? Ho qualche dubbio."

Pochi istanti dopo aver ricevuto il "Tapiro", Ilary Blasi ha condiviso un video su Instagram in cui scherza sull'origine del premio. Nel video, ha lanciato una frecciatina ironica a Valerio Staffelli, l'inviato del programma, mettendo in dubbio se il premio fosse effettivamente destinato a lei. Questa battuta sembra essere un riferimento alla rivalità tra Blasi e Noemi Bocchi, la quale è stata ripresa durante una partita del figlio di Blasi, Christian, mentre commentava una storia sui social.

Il video di Ilary Blasi, ironica come sempre

Questo non è il primo video ironico con cui Ilary Blasi fa riferimento alla situazione tra Totti, Bocchi e se stessa. Dopo l'incidente allo stadio di Frosinone, in cui Blasi e Totti sono stati coinvolti in un confronto con Noemi Bocchi, la conduttrice romana ha condiviso un video in cui si trova in uno studio oculistico, apparentemente a fare un esame della vista. Nel video, scherza sul fatto che il trattamento oculare possa migliorare la sua visione e le consenta di "spiare" meglio.

Seconda udienza del divorzio Totti-Blasi

Tuttavia, il focus non è solo sulle frecciatine e gli scherzi di Blasi. Recenti sviluppi riguardano anche il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La seconda udienza, che si è tenuta il 20 settembre 2023, ha visto l'assenza dei due ex coniugi in aula. Il giudice non li ha convocati e ha assegnato ai giudici il compito di esporre le ragioni della richiesta di addebito nel procedimento di separazione.

Durante la prima udienza, erano presenti solo i loro avvocati, che avevano presentato documenti contenenti accuse, testimonianze, foto, messaggi e rapporti di investigatori privati. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcune delle prove presentate potrebbero avere un impatto significativo sul processo. Al momento, si sta indagando su quali testimoni ascoltare e su come procedere.

La prossima udienza potrebbe essere fissata all'inizio del 2024, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili. È interessante notare che anche Noemi Bocchi potrebbe essere chiamata in aula, poiché si è ipotizzato che l'ex moglie di Totti abbia accusato Bocchi di aver contribuito alla fine del loro matrimonio. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda.

