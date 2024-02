Ilary Blasi chiede scusa a Fabrizio Corona: la verità emerge sui tradimenti di Totti

Dopo anni di tensioni e accuse, sembra che Ilary Blasi e Fabrizio Corona abbiano trovato un punto di riconciliazione. Corona ha condiviso nel podcast "Gurulandia" che la conduttrice televisiva lo ha contattato per scusarsi riguardo alle affermazioni fatte in passato sui presunti tradimenti di Francesco Totti, ex capitano della Roma e marito di Blasi.

Ilary Blasi avrebbe inizialmente incaricato la sua manager di contattare Corona, ma dopo alcuni tentativi senza risposta, ha deciso di intervenire direttamente. Durante la telefonata, Blasi si sarebbe scusata per non aver creduto a Corona quando questi aveva parlato per primo dei presunti tradimenti di Totti, incluso quello con Flavia Vento prima del loro matrimonio nel 2005. Queste rivelazioni erano state inizialmente difese da Blasi, che aveva preso le difese del marito.

Corona ha anche menzionato la possibilità di partecipare come testimone al processo di separazione tra Totti e Blasi, previsto per giugno, dove i presunti tradimenti potrebbero giocare un ruolo chiave. Inoltre, Corona ha fatto riferimento a un cambiamento nel comportamento di Blasi durante un'apparizione televisiva, notando una tristezza insolita in lei.

La storia dei tradimenti si è arricchita di nuovi dettagli, con Corona che ha citato un presunto tradimento di Blasi con un ex ballerino di "Amici", Alessio La Padula, che avrebbe avuto luogo durante le riprese del programma "Star in the Star". Nonostante La Padula abbia negato queste affermazioni tramite social media, Corona sostiene di avere prove audio fornite da amici del ballerino.

Questo sviluppo arriva dopo un noto scontro televisivo tra Blasi e Corona avvenuto durante una puntata del Grande Fratello Vip nel 2018, dove i toni si erano alzati e le accuse erano volate.