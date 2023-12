Ilary Blasi Mostra un Elegante Anello con Diamante: Una Dichiarazione d'Amore?

Ilary Blasi, figura di spicco molto discussa al momento, ha attirato l'attenzione di molti con il suo nuovo anello sfarzoso con un maxi diamante. Che sia un regalo di fidanzamento da parte di Bastian Muller o meno, il suo valore sembra essere notevole.

La vita di Ilary Blasi è al centro dell'attenzione, non solo per il suo coinvolgimento nel docu-film "Unica," dove ha condiviso la sua versione della separazione da Francesco Totti. Da diversi anni, la conduttrice è attiva sui social, documentando ogni aspetto della sua vita quotidiana. Recentemente, ha trascorso un weekend a St. Moritz in compagnia della figlia Chanel Totti e del suo nuovo compagno Bastian Muller, con cui sembra essere inseparabile.

Il gossip ha iniziato a circolare su una possibile gravidanza, ma al momento sono solo voci non confermate. Quello che è certo è che Blasi ha mostrato un nuovo e prezioso anello al dito, che ha suscitato l'interesse di molti.

Durante un viaggio a Londra, Ilary Blasi ha indossato per la prima volta questo notevole anello con diamante, che ha poi sfoggiato anche durante la sua permanenza sulla neve a St. Moritz. Mentre molti pensano che possa essere un segno di amore eterno da parte del suo compagno, al momento nessuno dei due ha fatto dichiarazioni ufficiali in proposito.

Quanto vale questo lussuoso diamante? Si tratta di un solitario in oro bianco con una fascia sottile e un diamante di taglio brillante, probabilmente tra i 6 e i 7 carati. Nonostante non sia un gioiello di marca, secondo le stime del noto gioielliere dei vip di Roma, Carlo Eleuteri, potrebbe valere circa 100.000 euro. La domanda su se sia un anello di fidanzamento regalato da Bastian o un accessorio extra lusso acquistato da Ilary rimane aperta, ma una cosa è certa: la conduttrice sembra non poterne fare a meno da quando è tornata da Londra.

Altre News per: ilaryblasimostraeleganteanellodiamantedichiarazione