Reolink Go PT Ultra Recensione

Oggi vi parlo della telecamera esterna di Reolink, la Go PT Ultra. Reolink, l'azienda produttrice, vanta una comprovata esperienza nel settore delle telecamere di sicurezza. Fondata nel 2009, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua gamma di prodotti di alta qualità e prezzi accessibili. Reolink offre una vasta gamma di telecamere per soddisfare ogni esigenza, sia per interni che per esterni, con caratteristiche avanzate come video ad alta definizione, visione notturna a colori, rilevamento del movimento e audio bidirezionale. I suoi prodotti sono apprezzati da consumatori e professionisti di tutto il mondo.

Immaginate una sentinella silenziosa sempre al lavoro per proteggere la vostra casa o il vostro business. Questa sentinella ha una vista eccezionale in grado di catturare ogni dettaglio in nitida risoluzione, sia di giorno che nel buio della. Immaginate che sia alimentata dal sole, completamente indipendente da prese elettriche e cavi ingombranti. Immaginate, infine, di poterla controllare a distanza con un semplice tocco sul vostro smartphone. Questa è launa telecamera da esterno che va oltre la semplice sorveglianza, offrendo una vera e propria esperienza di sicurezza avanzata.

Caratteristiche Principali:

Immagini 4K Ultra HD

Visione Notturna a Colori

Batteria a Lunga Durata

Audio bidirezionale

Funzionalità Avanzate

Rilevamento intelligente

Pannello Solare

Sicurezza Completa

Sirena integrata

Assistenti Alexa e Google

Configurazione Facile

App Intuitiva

Costruzione e Hardware

Lavanta una costruzione impeccabile, realizzata con materiali di altissima qualit√† per garantire una resistenza senza pari agli agenti atmosferici. L'involucro interno √® in plastica ABS, un materiale rinomato per la sua robustezza, leggerezza e durevolezza. Resistente agli urti e ai raggirende la telecamera ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno, offrendo una protezione impeccabile contro le intemperie. Il rivestimento esterno, realizzato in(PC), aggiunge un ulteriore livello di robustezza. Il√® un materiale termoplastico ancora pi√Ļ resistente dell'e vanta un'eccellente resistenza al calore intenso, rendendo la telecamera adatta anche a condizioni meteorologiche estreme. Il pannello solare, componente fondamentale per l'autonomia della telecamera, √® realizzato in silicio monocristallino di altissima. Questo tipo di cella solare si distingue per l'elevata efficienza di conversione della luce solare in energia, garantendo una ricarica costante e affidabile senza la necessit√† di collegare la telecamera alla rete elettrica. Lada la certezza di una telecamera da esterno in grado di resistere a qualsiasi sfida, stagione dopo stagione.

Lacattura video con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel offrendo una qualit√† delle immagini eccezionale e dettagli nitidissimi. Si pu√≤ finalmente vedere con chiarezza ogni volto, ogni targa e ogni particolare importante, anche da lontano. Non c'√® pi√Ļ bisogno di accontentarsi di immagini in bianco e nero di notte. La√® dotata di LED infrarossi e di un sensore ad alta sensibilit√† che garantiscono una visione notturna a colori vivida e realistica, permettendo di vedere anche al buio. La telecamera √® dotata di una batteria ricaricabile integrata che offre, fino a 6 mesi con una singola carica. Inoltre, il pannello solare incluso nella confezione consente di ricaricare la batteria automaticamente, rendendo la telecamera completamentedalla rete elettrica e ideale per installazioni in cui non √® presente una presa di corrente. La√® in grado di distinguere tra persone, veicoli e animali, riducendo al minimo i falsi allarmi e inviando notifiche precise solo quando necessario. La sirena integrata pu√≤ essere attivata manualmente o automaticamente in caso di rilevamento di movimento. La telecamera √® dotata di un microfono e di un altoparlante che consentono di comunicare a distanza con le persone inquadrate. √ą compatibile con gli assistenti vocali, consentendo di controllarla anche con la voce.

Installazione e suo Quotidiano

Visualizzare il video in diretta dalla telecamera.

Regolare le impostazioni di immagine, audio e rilevamento del movimento.

Ricevere notifiche in caso di eventi sospetti.

Salvare i video su una scheda microSD (fino a 128 GB) per una memoria locale e sicura.

Effettuare una panoramica di 355¬į e un'inclinazione di 140¬į per una visuale completa e personalizzabile.

Lasi distingue per la sua semplicità di installazione. All'interno della confezione si trova tutto il necessario per un montaggio rapido e intuitivo. Oltre al supporto, la telecamera offre diverse opzioni diper adattarsi a tutte le esigenze. Si può fissare a un albero, a una parete o a qualsiasi altra superficie esterna/interna, garantendo una visuale completa e personalizzata dell'area da monitorare. Potenza e intuitività a portata di mano grazie all'App (per iOS e Android). Infatti, l'è il cuore pulsante della videosorveglianza.L'Aoffre un'ampia gamma di opzioni per personalizzare l'esperienza di sorveglianza. Si possono impostare notifiche specifiche, regolare la sensibilità del rilevamento del movimento e attivare la sirena integrata in caso di intrusioni. La possibilità di memorizzare i video localmente sulla scheda(inclusa) rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza e privacy.

Conclusione

Lasi distingue per la sua facilit√† di installazione, la flessibilit√† di montaggio e la ricchezza di funzionalit√† offerte dall'app Reolink. Una telecamera versatile e affidabile che,, permette di personalizzare la sorveglianza e proteggere ci√≤ che conta di pi√Ļ. In definitiva, chi cerca una telecamerada esterno versatile, affidabile e facile da usare per la sicurezza e la comodit√† quotidiana, la Reolink Go PT Ultra √® una scelta valida da prendere in considerazione.

Voto 8.5/10

Immagini di alta qualità

Visione notturna a colori

Batteria a lunga durata e

Pannello solare

Funzionalità avanzate

App intuitiva

Resistente alle intemperie

Archiviazione locale

Compatibile con Alexa o Google Assistant.