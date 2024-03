Reolink Argus Track Recensione

Oggi vi parlo della Reolink Argus Track, una telecamera solare/batteria con Wi-Fi, doppio obiettivo 4K e rilevamento dello zoom automatico. La Reolink Argus Track √® una telecamera di sicurezza che offre una vasta gamma di funzionalit√† avanzate per la sorveglianza domestica. Le telecamere di sicurezza domestiche sono diventate sempre pi√Ļ popolari negli ultimi anni, offrendo una maggiore tranquillit√† ai proprietari di case. Tra le varie opzioni disponibili, la telecamera Reolink Argus Track si distingue per la sua combinazione di caratteristiche innovative e prestazioni affidabili. In questa recensione esamineremo le sue funzionalit√†, i vantaggi e gli svantaggi per aiutare gli utenti a determinare se √® la scelta giusta per le loro esigenze di sicurezza domestica.

Confezione e Desing

Ilè realizzato in cartone robusto e riciclabile. L'interno della confezione è rivestito per proteggere la telecamera e gli accessori durante il trasporto. La telecamera e il pannello solare sono avvolti in un sacchetto di plastica per proteggerli da graffi e polvere. All'interno del sacchetto è presente anche un manuale utente multilingue. Quindi, la confezione dellaè ben progettata e protegge adeguatamente tutto il contenuto. La confezione include tutto il necessario per installare e configurare la telecamera:

Telecamera Argus Track

Pannello solare

Staffa di montaggio

Cavo di ricarica USB

Viti e tasselli

Guida rapida all'installazione

La√® una telecamera dal design compatto e moderno. La scocca √® realizzata in plastica resistente alle intemperie e ha un grado diche la rende adatta all'uso esterno. La telecamera √® dotata di due obiettivi: un obiettivo grandangolare da 150¬į e un obiettivo zoom da 30¬į. La telecamera (340 g) √® abbastanza piccola da essere posizionata in modo discreto, mentre il pannello solare (260 g) √® facile da installare e aiuta a mantenere la batteria carica. La√® una telecamera di sicurezza ben progettata con un'ampia gamma di funzionalit√†. √ą una scelta eccellente per chi desidera un prodotto affidabile e facile da usare per proteggere la propria casa.

Prestazioni

Laha dimostrato ottime prestazioni in tutti i test. La qualità videoè eccellente, con immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte. La fluidità delle immagini e la rapidità del sistema di tracciamento sono aspetti notevoli che garantiscono una sorveglianza affidabile. Ladura circa 3 mesi con una singola carica e il pannello solare aiuta a mantenerla in carica anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ilè preciso, affidabile, e la funzione di auto-tracking è molto efficace nel seguire i soggetti in movimento. L'è buono, ma poteva essere migliore, e consente di comunicare a distanza con gli intrusi. La connettività inè stata abbastanza stabile, con qualche sporadica disconnessione, e l'risulta intuitiva e facile da usare. L'vanta un'alimentazione flessibile. Può essere collegarla alla presa elettrica per un funzionamento continuo oppure si può optare l'uso della batteria ricaricabile integrata, ideale per posizionarla in aree senza accesso all'alimentazione. Inoltre, il pannello solare garantisce un'pressoché illimitata, rendendola una vera sentinella indipendente. I filmati posso essere archiviati su scheda microSD, NVR Reolink o su. La telecamera supporta anche l'accesso remoto permettendo di controllare la proprietà da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Facile da installare

L'installazione dell'√® semplice e intuitiva. Si pu√≤ posizionare su una parete, su un albero o su qualsiasi superficie piana grazie alla staffa di montaggio inclusa. L'guider√† l'utente passo dopo passo nella configurazione e nella gestione della tua telecamera. L'App Reolink, disponibile per, √® il fulcro dell'esperienza Argus Track. Con un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalit√† permette di sfruttare appieno le potenzialit√† della telecamera. Dall'App √® possibile accedere al live streaming della telecamera in alta definizione 4K. L'utente pu√≤ scegliere di visualizzare l'completa o attivare la funzione "" per monitorare due aree contemporaneamente. √ą possibile ruotare e inclinare l'obiettivo, regolare lo zoom, attivare i faretti e la sirena, e avviare la registrazione video o audio.

Conclusione

La√® una delle migliori telecamere di sicurezzasul mercato. Offre una combinazione unica di caratteristiche avanzate, tra cui il doppio obiettivo 4K, immagini di alta qualit√†, la batteria di lunga durata, il rilevamento intelligente del movimento e l'auto-tracking. Grazie all'intuitiva e alle numerose funzionalit√† rende ladella propria casa o attivit√† commerciale semplice e affidabile. Da menzionare qualche piccolo problema di connettivit√† e un audio non eccezionale. Il suo prezzo √® pi√Ļ alto rispetto ad altre telecamere a batteria, ma le sue prestazioni superiori la rendono un'ottima scelta per chi desidera la massima sicurezza per la propria casa.

Voto 9/10

Doppio obiettivo 4K

Rilevamento intelligente del movimento

Auto-tracking

Visione notturna a colori

Audio bidirezionale

Archiviazione locale e cloud

Facile da installare e utilizzare