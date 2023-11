Reolink Argus PT Ultra 4k Recensione

Oggi vi parlo della telecamera esterna di Reolink, la Argus PT Ultra. Reolink è un'azienda cinese produttrice di telecamere di sicurezza. Fondata nel 2009, Reolink ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua gamma di prodotti di alta qualità e prezzi accessibili. Reolink offre una vasta gamma di telecamere di sicurezza per interni ed esterni, tra cui telecamere IP, telecamere PoE, telecamere wireless ecc. Le telecamere Reolink sono dotate di una serie di funzionalità avanzate tra cui qualità video ad alta definizione, visione notturna a colori, rilevamento del movimento, audio bidirezionale, ecc. Reolink è un'azienda leader nel mercato delle telecamere di sicurezza. I suoi prodotti sono apprezzati da consumatori e professionisti di tutto il mondo.



Ecco alcuni dei punti salienti dell'azienda Reolink:



Fondata nel 2009 con sede a Shenzhen, Cina

Vasta gamma di telecamere per interni/esterni con funzionalità avanzate

Prodotti apprezzati in tutto il mondo

Prezzi contenuti e prestazioni al Top.

Design e Hardware

è una telecamera di sicurezza wireless (non richiede alcun cablaggio) per esterni con qualità 4K, visione notturna a colori, audio bidirezionale e pannello solare integrato. I materiali utilizzati nella costruzione della fotocamera sono di alta qualità e resistenti agli agenti atmosferici. L'involucro interno della fotocamera è realizzato in, un materiale robusto, leggero e durevole, resistente agli urti e ai. Tutto ciò, la rende ideale per l'uso in ambienti esterni, poiché può resistere agli elementi. Il rivestimento esterno invece è realizzato in plastica di policarbonato (), un materiale termoplastico ancora più durevole dell'ed è anche resistente al calore intenso. Quindi è perfetta per l'uso in condizioni meteorologiche estreme. Il pannello solare è realizzato in silicio monocristallino di, questo tipo di cella solare è tra le più efficiente sul mercato. Questo aiuta a convertire la luce solare in energia in modo efficiente, mantenendo la fotocamera carica senza doverla collegare alla rete elettrica.

Laè inoltre dotata di una guarnizione in gomma attorno all'obiettivo e alle porte che aiuta a tenere lontani polvere e umidità. Ciò la rende una telecamera di sicurezza durevole e affidabile in grado di resistere ai rigori dell'uso esterno.Laoffre video a risoluzione(3840 x 2160 a 15 fps), che è significativamente più nitido delle telecamere di sicurezza 1080p standard. La fotocamera dispone anche di visione notturna che consente di vedere immagini a colori anche al buio fino a. Molto utile per monitorare la proprietà di notte, soprattutto in presenza di animali domestici o bambini piccoli. Le immagini si possono ingrandire per vedere più dettagli, identificare le persone o oggetti catturati dalla telecamera. La Reolink Argus PT Ultra dispone di audio bidirezionale che permette di parlare con le persone o spaventare un intruso. Lasi può collegare a un pannello solare che mantiene la camera carica. Utile se la si vuole posizionare in luoghi in cui non è disponibile l'alimentazione

Laè molto facile da installare. La telecamera viene fornita con tutto il necessario per il montaggio, incluso un supporto magnetico. È possibile anche scegliere di montare la telecamera su un albero o su un altro oggetto esterno. Laha dimensioni generose, dovute alla presenza della batteria integrata da 21,6 Wh e al sistema motorizzato che consente una rotazione dell'obiettivo di 355 gradi in orizzontale e di 140 gradi in verticale. È dotata di sicurezza WPA-PSK/WPA2-PSK,IEEE 802.11a/b/g/n con mentre la frequenza operativa e 2,4GHz/

Lapuò essere controllata utilizzando l'app Reolink sullo smartphone o tablet. L'app consente di visualizzare il video dalla telecamera in diretta, regolare le impostazioni, ricevere notifiche e altro ancora. L'app offre numerose opzioni di personalizzazione e usarla è un gioco da ragazzi. Usando una scheda(fino a 128 GB) si possono memorizzare i video in locale, cosa che molte altre telecamere non permettono. Infine, Questapuò anche effettuare una panoramica di 355° e un'inclinazione di 140° in modo da poter vedere facilmente gli angoli.

Rilevamento del movimento: la telecamera ti invierà una notifica quando rileva un movimento

Tracciamento automatico: la telecamera seguirà automaticamente un oggetto in movimento

Zone di movimento: impostare zone specifiche in cui si desidera che la telecamera rilevi i movimenti

Allarmi luminosi e sonori: la telecamera può emettere allarmi luminosi e sonori per spaventare gli intrusi

Registrazione cloud: scegliere di registrare i video della telecamera nel cloud o in schede microSD

Conclusione



La qualità, la visione notturna a colori, l'audio bidirezionale, il pannello solare integrato e il prezzo contenuto rendono launa scelta eccellente. È un'ottima opzione per coloro che desiderano la migliore qualità video e funzionalità possibili tutte in un unico dispositivo. Sebbene il suo prezzo leggermente alto possa scoraggiare alcuni, la proposta di valore della telecamera rimane forte, giustificando l’investimento per coloro che danno priorità a soluzioni di sicurezza di prim’ordine.

Voto 8.5/10

Argus PT Ultra + SP ha uno sconto del 32% per il Black Friday

Sito web per acquisto Argus PT Ultra QUI







Pro

Qualità video 4K UHD

Visione notturna a colori

Audio bidirezionale

Pannello solare

Rilevamento del movimento

Allarmi luminosi e sonori

App mobile intuitiva

Facile da installare

Contro

Prezzo leggermente alto

App migliorabile





